Un equipo español descubre nuevas terapias contra el cáncer de páncreas

El cáncer de páncreas es uno de los más agresivos, ya que mueren en torno al 95% de los diagnosticados. Sin embargo, un equipo liderado por doctor Mariano Barbacid, jefe del Grupo AXA-CNIO de Oncología Expermiental de la FSP CNIO, por primera vez ha conseguido que desaparezcan tumores de páncreas en ratones. Según ha dicho este martes en 'Herrera en COPE', “este descubrimiento abre nuevas puertas, pero no para las personas que ya tienen cáncer de páncreas porque el proceso de encontrar un fármaco va a llevar un tiempo”, como mínimo 5 años.

Según ha explicado el doctor, el cáncer de páncreas está inducido en el 95% de los casos por una mutación en un oncogén llamado k-ras. Su equipo está investigando desde hace más de una década para eliminar esta proteína, que no admite tratamiento farmacológico porque de momento no se sabe cómo abordarla. No obstante, eliminando dos de las moléculas que transmiten la señal oncogénica de k-ras, han descubierto que el tumor desaparece “en la mitad del modelo experimental utilizado con ratones”, que es “muy parecido al humano”.

Es por ello que ahora sus esfuerzos se centran en “buscar dianas adicionales para eliminar el otro 50%” y en “diseñar un fármaco para inhibir esas dianas”.

El doctor Barbacid ha dicho que el carcinoma de páncreas es “devastador” y muy complejo de sanar. Y es que, parte del páncreas es un “tejido muy esponjoso”, lo que hace que el tumor agarre rápidamente. Además, sin páncreas no podemos vivir. “Si un tumor bloquea el tubo pancreático, la muerte es prácticamente inmediata”, ha explicado.

Además, el cáncer de páncreas “es como un balón de fútbol donde las células representan el 10-20 % y están en el medio”, lo que impide que entren los leucocitos. Por ello, no se le puede aplicar la inmunoterapia que tanto éxito tiene en el cáncer de pulmón o en el de melanoma. “Es un tumor muy peculiar y está en un órgano muy peculiar”, ha dicho el doctor. Por esta razón, en los últimos veinte años no ha habido avances en la materia.