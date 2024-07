Enrique Ponce, en COPE: “Siempre he buscado la perfección artística y ahondar en mi toreo”

El 27 de junio de 2021 Enrique Ponce haría el que sería su último paseíllo en una plaza de toros. Tras cortar dos orejas a su primer toro, de Hermanos García Jiménez, en León “en ese momento dije 'no quiero torear más'”, confiesa el diestro valenciano en 'Herrera en COPE'.

El recado de Enrique Ponce a Luis Miguel antes de su visita a México: "Una maldad..." El diestro ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE', donde ha hablado de su relación con Ana Soria y ha mandado un 'recado' a la actual pareja de su exmujer, Paloma Cuevas Redacción Digital 04 jul 2024 - 12:29





Y así fue, al día siguiente, Ponce anunciaba a través de sus redes sociales que había tomado la decisión de “hacer un alto en el camino y retirarme por tiempo indefinido”, además de dar las gracias a la afición y a todos aquellos que lo han acompañado en su trayectoria durante tres décadas.

Un anuncio que sorprendió a todos, pero de la que el maestro recuerda en los micrófonos de COPE que “alguna vez lo comenté, de repente hago así y dejo de torear, no me pilló de sopetón”. Y así, sin previo aviso, sin despedidas, Ponce desapareció de los carteles de todas las ferias y plazas hasta este 2024, en el que ha vuelto y, esta vez sí, para despedirse.

“Me fui muy consciente de todo, muy tranquilo, de las cosas más importantes de lo que me siento orgulloso es de haberme ido como me fui, toreando como yo sentía que quería torear”, insiste el valenciano.

2024: el regreso a los ruedos para una despedida

Años después de tomar esta decisión, el diestro valenciano ha decidido este 2024 regresar a los ruedos para despedirse motivado por la gente y la afición con la que se ha ido encontrando a lo largo de este tiempo que le recriminaban que “cómo me había ido de esa manera y que le encantaría poder verme por última vez”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y, aunque "estaba muy tranquilito y a veces, cuando ahora me visto de torero me digo 'con lo tranquilito que estaba'” asegura Ponce que está “feliz y contento de haber tomado esta decisión” de volver a torear y poder despedirse de la afición.

Para su gira de despedida se ha preparado una temporada “cortita, bonita y no torear muchas corridas”, eligiendo para ello “los lugares donde me siento a gusto, donde he tenido en mi trayectoria algo especial”, concreta Ponce.

Enrique Ponce reaparecía el pasado 17 de mayo en la localidad francesa de Nimes con una corrida de Juan Pedro en la que cortó una oreja. Granada, la Feria del Corpus, ha sido el segundo de sus compromisos, en la que también triunfó cortando tres orejas. Las dos primeras tardes de una temporada especial en la que estará en el Puerto de Santa María, Málaga, Gijón, Almería, Valladolid, Arles, Salamanca, la Feria de Otoño de Madrid, terminando en Valencia el 9 de octubre.

Enrique Ponce en la vuelta al ruedo tras cortar una oreja este viernes en NimesEFE









Larga y exitosa trayectoria

En sus más de 30 temporadas, tras tomar la alternativa en Valencia en el año 1990, no cabe duda que la de Enrique Ponce ha sido una trayectoria más que exitosa, reflejada en unos escalofriantes y “vertiginosos” números: 60 toros indultados, más de 2000 corridas y más de 5000 toros lidiados...

Sin olvidarnos de algunas temporadas en las que toreó más de 100 corridas, “todo fruto y consecuencia de una trayectoria larga y gracias a Dios exitosa”, constata Ponce.

Aunque no es algo que “haya buscado o perseguido” porque para el diestro valenciano lo más importante ha sido “buscar la perfección artística y ahondar en mi toreo, buscar el toreo que llevo dentro, en mi interior, y sacarlo afuera”.

“Poder torear despacio, con gusto, comunicarme con la afición, con esa expresión artística”, añade Enrique Ponce.

Sus plazas más especiales

Como él mismo reconoce, la de este año es una temporada especial en la que ha querido estar en aquellas plazas que a lo largo de toda su carrera han sido especiales para él, y entre esos cosos están Valencia, Bilbao y México, “tres plazas que han marcado muchísimo mi vida como torero, donde he triunfado de una manera especial y me han querido de una manera especial”, cuenta Ponce.

Destaca estar tres plazas, pero asegura que “también ha habido muchísimas otras, gracias a Dios” en las que el valenciano se ha sentido como en casa, de haí que a la hora de cerrar esta temporada de despedida haya sido difícil elegir ea veintena de plazas en las que hará el paseíllo porque “en todas las plazas de España y América me he sentido como en casa por el cariño y el respeto con el que siempre me han tratado”.

Desde México están intentando cerrar también una corrida de despedida, pero “ni está cerrado ni hecho”, confirma Enrique.

Enrique Ponce y El Fandi en su salida a hombros este jueves en GranadaEFE









Sevilla y Valencia, la Maestranza y las Ventas

Si hay dos plazas importantes en la vida de un torero son, sin lugar a dudas, la Maestranza de Sevilla y Las Ventas de Madrid (la capital del toreo). Plazas en las que el diestro de Chiva ha tenido importantes triunfos que ha recordado con Carlos Herrera.

Una de las tardes más importantes en la vida de Enrique Ponce en Sevilla fue la tarde de 2016 ante una corrida de Zalduendo, “una tarde en la que yo entré definitivamente en Sevilla, me consagró en Sevilla”, manifiesta, Enrique.

“Madrid ha marcado mi vida desde que me presenté de novillero y he triunfado muchas tardes”, recuerda Ponce de Las Ventas donde ha salido 4 veces por la Puerta Grande y donde “ha habido más veces que no he salido y he triunfado que las que he salido” a hombros.

Las Ventas sí que está incluida en esta temporada de despedida. Ponce vestirá de torero la última vez en Madrid en la Feria de Otoño, en una plaza “exigente, dura; pero cuando triunfas y cuajas un toro allí es impresionante”.

Critica Ponce el comportamiento de cierta parte de la afición madrileña que “a veces es intransigente e injusta en algunos momentos, pero viene propinado a veces por una minoría que. A veces, hace sin querer a lo mejor mucho daño a lo que es una gran afición y una plaza impresionante como es Las Ventas”.

“De Madrid al cielo, sí que es verdad”, apostilla el maestro.