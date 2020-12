Un enfermo de covid, a los negacionistas: "Poneos el traje de las enfermeras de UCI cinco minutos"

Emilio Yenes ha bajado a los infiernos del coronavirus y ha sobrevivido para contarlo. Tras 29 días en la UCI, ahora se recupera en su domicilio. Según ha dicho este miércoles en 'Herrera en COPE', comenzó con un poco de fiebre y tos seca hasta que no pudo más y fue de urgencias al ambulatorio de su municipio. Allí lo derivaron al hospital, donde le hicieron una placa que confirmó la peor de las sospechas: tenía neumonía bilateral.

Estuvo en la UCI, aunque afortunadamente no lo tuvieron que intubar. "Todo el mundo hablaba conmigo. Cada día les preguntaba y me decían: 'Hoy ha fallecido uno, otro...' Eso es lo que me llegó hasta el alma. Todo lo que me contaban...", ha recordado emocionado. Yenes ha manifestado su gratitud a todo el personal sanitario que lo atendió porque su trato fue "exquisito" a pesar de la fatiga que ya arrastraban todos los trabajadores de los servicios de salud.

Aunque está de baja, se encuentra "bastate bien físicamente". Todavía no puede regresar a su trabajo como veterinario porque no ha recuperado el 100% de su nivel pulmonar. "Perdí masa muscular y he tenido que hacer fisioterapia", ha dicho, aunque espera recuperarse pronto al 100%.

Yenes ha tenido un mensaje para todos los negacionistas del coronavirus. Ha dicho que les mandaría ponerse "el traje que se tenían que poner las enfermeras, que tardaban cinco minutos, para entrar en la UCI".

Además, ha criticado que este martes fue a ver a unos primos que tienen un bar y allí estaba un grupo de personas tomando unos cafés sin hacer uso de la mascarilla. "No entiendo cómo todavía se puede llegar ahí" porque son personas que después van a sus casas y pueden contagiar a los suyos ha dicho. Y es que, como recomienda la OMS, hay que utilizar mascarillas en las reuniones familiares, especialmente esta Navidad.