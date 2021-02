Enfermero del hospital incendiado: "Mis compañeros se jugaron la vida para sacar a los pacientes"

Ayer por la noche ardía la sexta planta del Hospital Puerta del Mar en Cádiz. Podría haber sido una catástrofe pero todo quedó en un susto gracias a la rápida actuación de los sanitarios que estaban allí, como ha confirmado la delegada del Gobierno en Cádiz, Ana Mestre: "A pesar de correr riesgo su propia slaud, fueron valientes y desalojaron y tomaron las medidas en función del protocolo para evitar que fuera algo mucho mayor". El incendio lo provocó un paciente de 63 años con gel hidroalcohólico, fue detenido poco después.

Uno de los profesionales que evacuó pacientes de la planta afectada es el enfermero Francisco Javier Lucero, que ha contado en 'Herrera en COPE' lo mal que lo pasaron anoche. "Fue una situación rocambolesca, estábamos en las habitaciones covid con todos los protocolos y el paciente aprovechó la ausencia y quemó la habitación", ha explicado. Al contrario de lo que se ha dicho, el paciente no solo quemó su habitación, sino que se dedicó a "encender varios micro fuegos, incluso intentó prender a una compañera", ha confirmado el enfermero.

La actuación de todos ellos fue clave para salvar a los pacientes: "Evacuamos a todos, en particular hay dos compañeras que chapeau, se metieron hasta el fondo y sacaron a todos los pacientes, se jugaron la vida porque ahí no se podía respirar".

El paciente tuvo tiempo para huir a la séptima planta. Lucero le había atendido poco antes, y aunque no le conocía, reconoce que "estaba un poco delirante, desorientado". Se queda con haber podido salvar a todos: "Faltó muy poquito porque si los compañeros no hubieran reaccionado en 30 segundos más los pacientes no se habrían podido sacar". Además, ha confesado que "Dios nos puso la mano" porque el día anterior habían dado el alta a dos abuelitas de la habitación contigua que probablemente no habrían podido salir.

Un día después el hospital funciona con normalidad, la planta afectada está inutilizada pero han podido reorganizarse y reubicar a los pacientes sin tener que trasladarlos a otro centro. Aunque Lucero, que todavía no ha vuelto al edificio, sigue preocupado por sus pacientes porque "para un paciente covid, que está con respirador, inhalar ese humo es terrible".