Enfermera de neonatología: "Lo peor es acompañar a los padres en la despedida de sus hijos"

Fue en la semana treinta de gestación cuando los bebés de Pablo Iglesias e Irene Montero vinieron al mundo, y aunque en un primer momento se temió por su vida, afortunadamente todo ha salido bien y los gemelos están fuera de peligro. Su caso no es el único, por eso este miércoles hemos querido contar en 'Herrera en COPE' con el testimonio de la enfermera del Hospital La Paz de Madrid Iziar Urbina, experta en neonatología, que ha explicado cómo cuidan a estos niños.

Urbina ha precisado que en las unidades de neonatología no solo cuidan a niños prematuros, también a otros con malformaciones congénitas complejas o cardiopatías. Según ha dicho, “todos los días te dan lecciones no solo los niños, también sus familiares". Por eso, "no puedes intentar no darlo todo por ellos”.

La enfermera ha explicado que a los niños “no solo hay que tenerlos con las constantes vitales mantenidas", también hay que velar por el neurodesarollo. Por eso, "hay que cuidar la luz, el sonido y mimarlos” mucho.

Urbina ha dicho que siempre trata de hacer sentir especial a cada uno de los bebés con los que trabaja, si bien ha aprendido a no llevarse a casa la mochila cargada de emociones. Uno de los casos que más le han marcado es el de Martina, una niña que nació muy pequeña, por lo que tuvo que ser entubada, pero que afortunadamente salió adelante. No obstante, también ha tenido que aprender a lidiar con casos menos esperanzadores porque a veces ha tenido que “acompañar a muchos padres en la despedida de sus hijos”.

Aunque la enfermera ha señalado que es madre y que eso le ha permido empatizar mejor con los padres y tener una sensibilidad especial, no hace falta traer un bebé al mundo para ser buen profesional.