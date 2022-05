Energías renovables como solución a la dependencia rusa: "Poner placas solares siempre va a ser rentable"

Desde que comenzó la invasión rusa, la Unión Europea (UE) no ha dejado de pensar en cómo podemos dejar de depender del gas del Kremlin. Y es que Europa depende en un 45% del suministro ruso (algunos países más que otros). Carmen, una vecina de Sevilla, cuenta que su factura de la luz en el mes de septiembre era de 150 euros y en diciembre se disparó. "Antes de decidirnos a hacer el cambio al autoconsumo, la factura era de 213 euros", comenta. Es por este motivo por el que, viendo que no tenía pinta de que el coste de la luz fuese a bajar, se decidió por otra forma de consumo.

Como los precios no dejaban de subir, dio un giro de 180 grados y olvidarse, en gran medida, de los precios abusivos que tenemos ahora mismo. "Las facturas que solía pagar eran de más de 150 euros mensuales. Ahora las que pago no llegan a superar los 100 euros", afirma la mujer. ¿Cómo lo ha logrado? Gracias a las placas solares. Solo hay una energía renovable que puede desplegarse de manera rápida, fácil y además con costes muy bajos: la solar. Además, Carmen tiene el beneficio de la ubicación que posee: en verano hace un calor que atorra y hay más de 16 horas al día de sol. "Viviendo donde vivimos y por las condiciones de mi vivienda, era una pena desperdiciar tantísima energía", argumenta la vecina de Sevilla.

Energía solar en el top 3 de energías renovables

España es un país con muchísimas horas de sol, en concreto casi 3.000 al año. Sin embargo, países como Holanda o Alemania, que apenas llegan a 1.600, tienen casi 80 veces más instalaciones fotovoltaicas residenciales. Por lo que se puede decir que España es un país de sol, pero aun así, está a la cola en autoconsumo. En nuestro país, solo el 0,1% de los hogares cuenta con instalaciones solares. Pese a esto, en el 2020 la producción de energía solar en nuestro país se aceleró: Se incrementó un 65%, según los últimos datos publicados por la Red Eléctrica de España.

De esta forma, la energía solar se ha colado en el top 3 de las energías renovables. Representa ya casi un 18% del total, por detrás de la hidráulica, que supone un 27% y la eólica un 49%. La principal barrera que puedes tener para cambiarte al autoconsumo es la inversión que hay que hacer. Carmen dice que calcula que, en unos 7 años estará amortizado el gran gasto que hizo para cambiarse a las placas solares. Pero la gente no solo pone placas en su casa, sino también en sus negocios. Como es el caso de Luis Gómez, administrativo del restaurante 'Las Camachas', en Montilla (Córdoba).

"Una instalación de autoconsumo te dura toda la vida"

Él puso 40 placas solares en el techo del aparcamiento y dice que "salió una línea de subvención, presentamos la documentación y nos fue concedida. Por ahorrar un poco en la factura de la luz, decidimos acometer con la obra". La inversión fue de más de 30 mil euros, aunque el 25% estaba subvencionado. "Calculo que en tres años y medio tenemos la inversión amortizada", afirma el administrativo. Si las placas solares están generando 4 de potencia y la cocina solo chupa 2, esos dos restantes (la energía que no se utiliza), se la venden a la compañía eléctrica. En invierno, la factura de la luz sube, debido a que hay menos horas de luz, pero Luis Gómez asegura que se sigue ahorrando.

Actualmente, una instalación fotovoltaica tarda en amortizarse, de media en España, entre 7 y 9 años. Mientras que en el norte de Europa ese plazo se eleva a los 13 años. Paco Valverde, responsable de Energías Renovables en una consultoría especializada en mercado eléctrico, aclara que la cifra de amortización es genérica y que sí se puede reducir. "Depende mucho de las circunstancias de cada consumidor", cuenta. Además, dice que estamos en el mejor país para aportar por esta tecnología. Es más, en los últimos años se ha potenciado mucho, hasta el punto de que "en 2021 se duplicaron los autoconsumos con respecto a 2020", confirma el experto.

"Las previsiones es volver a duplicar. Esto está cogiendo una velocidad exponencial", comenta Valverde. Sí que es cierto que dice que no en todas partes del país la rentabilización lleva el mismo tiempo, puesto que no hay las mismas horas de sol y calor en todo nuestro territorio. No obstante, cualquier zona sigue siendo mejor que otras zonas europeas. "En España, poner placas siempre va a salir muy rentable y beneficioso", asegura el experto. "Una instalación de autoconsumo no tiene nada que se pueda degradar a nivel mecánico, te duran toda la vida", concluye.