Encargada de recibir a los ciudadanos afganos al llegar a España: "Se integrarán bien, si se lo ponemos fácil"

Carmen García, una de las trabajadoras sociales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene claro, como ha confesado en "Herrera en COPE", que nunca va a poder olvidar la escena que presenció la semana pasada en la base aérea de Torrejón de Ardoz, "el reencuentro de tres chicos adolescentes que llegaron solos con sus padres. Hasta el penúltimo vuelo no llegaron sus padres y ese reencuentro fue muy emocionante y lo voy a tener en mi memoria para siempre".

Carmen García ha sido una de las trabajadoras sociales que han estado atendiendo a los ciudadanos afganos que han llegado a España huyendo del horror impuesto por los talibanes en Afganistán. Trabajadores del Ministerio de Inclusión que han estado apostados en Torrejón hasta 15 horas cada día para hacer que estas personas que llegaban "desorientadas", decía en COPE, Carmen García, consigan sentirse seguras.

"Llegaban en estado de shock, no sabían ni dónde estaban. Lo primero que les damos es protección que sepan que su vida no corre peligro, que España es un país seguro, luego se les ha informado de lo que puede ser su vida en España, su itinerario de integración, pero tienen la cabeza en Afganistán porque parte de su familia ha quedado allí y saben que están en peligro" relata la trabajadora social que señala que a partir de ahora para estas personas "comienza un camino de integración. Primero tenemos que atender sus necesidades básicas, vivienda y comida y después queda el trabajo de integración, aprender el idioma para conseguir un empleo; asesoramiento legal para la protección internacional; asistencia psicológica y por último, encontrar un empleo, la mayoría tienen un nivel alto, hablan inglés y no va a ser difícil su integración si se lo ponemos fácil".

A día de hoy "todas las familias que han sido acogidas por España han entrado en el Sistema Nacional de Acogida y han sido distribuidas por todas las Comunidades. Esto es temporal y les provoca incertidumbre". Parte de los afganos que aterrizaron en España han ido a otros lugares de Europa y otros a Estados Unidos, aquí han sido acogidos "1.200 que se quedarán en España y estamos trabajando ya con ellos. Ojalá puedan venir más porque están en peligro" desea Carmen García que admite que el personal español ha trabajado mucho "pero aquí los héroes son ellos. El dejar su país en las condiciones en las que lo han dejado es heroico y además han dejado allí a parte de su familia".