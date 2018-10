Enamorarse por carta en tiempos de e-mail, la romántica historia de Emilia

Este martes es el Día Mundial del Correo y 'Herrera en COPE' ha querido celebrarlo con Emilia Fernández Gómez, cartera rural del municipio jienense de Úbeda. Según ha dicho, recorre al día 8 kilómetros para hacer las correspondientes entregas. “Trabajas y encima haces deporte por el mismo precio”, ha bromeado.

Emilia ha confesado que sigue escribiendo cartas “porque los mensajes se borran” pero la correspondencia no. Entre las cartas que guarda está una de su marido muy especial porque en ella le confesó su amor. “Él me pidió por carta, me mandó un ramo de flores y yo le contesté”, ha dicho.

Esta cartera rural ha explicado que en su pueblo conoce a la gente por nombre apellidos y dirección, “no por mote”. Entre sus funciones está, además, la de responder la correspondencia que los niños le envían a Sus Majestades de Oriente. A veces se emociona con los mensajes, como cuando les “piden que no les traigan juguetes sino salud para sus abuelos”.

Emilia ha dicho que lleva trabajando en Correos desde 1996. Es en esa casa donde quiere jubilarse.