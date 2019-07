El emotivo adiós de Santi Rodríguez a Eduardo Gómez en COPE: “Si tenías un problema, ahí estaba"

Este domingo ha fallecido el actor Eduardo Gómez a los 68 años a causa de un cáncer, según fuentes de su entorno. El actor madrileño se hizo conocido en televisión gracias a series como “Aquí no hay quien viva” o “La que se avecina”. Este lunes su colega de profesión, el actor Santi Rodríguez, se ha despedido de él en 'Herrera en COPE'.

Según ha dicho, compartieron muchos momentos en la serie “Gym Tony” de Mediaset, donde los dos participaron. “Era una persona que te incitaba a la conversación agradable sobre cómo había que ver las cosas de la vida”, ha dicho el cómico. “Era una buena persona e independiente”, pero independiente no en el sentido de “egoísta”. “El no quería estar con el mamoneito, pero en el momento en el que se enteraba de que tenías un problema, ahí esta Eduardo. A mí me ha llamado en momentos complicados. Te molestaba lo justo para decirte: 'Oye, estoy aquí'”.

“Era una persona que no se metía en la vida de nadie, que no quería que se metieran en su vida. Él llevaba la vida que le daba la gana. Era maravilloso, con un humor espectacularmente simple. Él con poco era feliz. Sobre todo era un excepcional compañero”, ha destacado.

Santi Rodríguez desvelado algunas anécdotas del actor, conocido como Emilio o Maxi en la cultura televisiva. “Metía unos zascas espectaculares. Después de grabar cuatro o cinco secuencias, te dicen, vamos a grabar otra por si acaso. Decía Eduardo: '¿Por si acaso qué? ¿Por si acaso se cae el edificio? Por si acaso vamos a seguir con la siguiente a ver si salgo antes de tiempo hoy, que sería la primera vez'”.

Rodríguez ha dicho que “esté donde esté, seguro que están encantados con él”. Descanse en paz.