Embajador de España en India: "Trabajamos para que la repatriación de los cuerpos sea lo antes posible"

El embajador de España en India ha señalado este martes en 'Herrera en COPE' que tienen la certeza de que han encontrado los cuerpos de Alberto Chaves y María González, la pareja de españoles víctimas mortales de los atentados terroristas en Sri Lanka. Ha matizado, no obstante, que “aunque falta la constatación de las huellas dactilares y la confirmación de las autoridades locales, han sido reconocidos personalmente”.

José Ramón Barañano ha relatado que la tragedia se produjo en uno de los hoteles en los que los terroristas hicieron detonar los explosivos que cargaban en unas mochilas mientras los españoles se encontraban en el buffet. Aunque no tiene la seguridad al 100% de que no haya más víctimas españolas porque hay cadáveres por identificar, ha señalado que “la posibilidad es muy baja" y que confía "en que no sea así”.

Sobre la polémica suscitada en Sri Lanka por obviar las advertencias sobre un inminente ataque terrorista, el embajador ha dicho que “el propio ministro reconoció que la administración recibió alguna información sobre la posibilidad de que hubiera atentados, pero que esta información no le llegó ni a él ni a ninguno de los ministros”. Ha añadido que el Gobierno “ha prometido que comenzará una investigación al respecto”.

El diplomático ha destacado que un consejero de la embajada de India se encuentra en el aeropuerto de Sri Lanka para coordinar toda la actividad que necesiten los españoles allí y acelerar la repatriación de los cuerpos de la pareja a España, aunque “no es tan sencilla la situación. Han sido 32 extranjeros los fallecidos y cada país tiene su normativa”.

Barañano ha dicho que los vuelos para salir del país están colapsados y ha recomendado a los turistas españoles que esperen con la mayor precaución posible, que no salgan de los hoteles si no es necesario. "Estamos en contacto con ellos y confiamos en que nos siguen también a través de medios de comunicación”, ha dicho.

El embajador de España en India ha insistido en que “no es el mejor momento para viajar a Sri Lanza. Sería recomendable cancelar el vuelo si se tiene pensado viajar hasta allí", ha concluido.