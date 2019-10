El primer ministro británico, Boris Johnson, propuso ayer la última oferta a la Unión Europea para un acuerdo sobre el Brexit. Si Bruselas no acepta esta propuesta y no se compromete, Gran Bretaña no seguirá negociando y se llevará a cabo el temido” brexit duro”, un abandono de la Unión sin acuerdo, el próximo 31 de diciembre.

Bruselas ya ha pedido a Johnson que plantee alternativas al acuerdo que ya alcanzó Theresa May, su predecesora, que fue rechazado por el Parlamento británico, sobre todo para llegar a una solución para la frontera de Irlanda, principal motivo para que se negara el pacto y la piedra en el zapato del Brexit.

Hugh Elliot, el nuevo embajador británico en España, ha asegurado en una entrevista este jueves en Herrera en COPE, que haya o no acuerdo con Bruselas “las relaciones entre Reino Unido y España seguirán siendo como hasta ahora, sea cual sea el marco institucional que haya”. Ha lanzado un mensaje de tranquilidad para los británicos que viven en España, así como para los españoles que viven en Gran Bretaña: “Sus derechos estarán protegidos, tenemos ese compromiso”.

Elliot recuerda que más de 300.000 británicos han hecho de España su hogar, y más de 18 millones vienen como visitantes. Esta cifra, señala, “es muy importante, y de 8 años hasta ahora, ha aumentado en 6 millones”. Lo mismo pasa con los españoles en Reino Unido. Indica que “son más de 150.000 los que viven allí y más de 2 millones las visitas que realizan”.

El embajador británico en España ha recordado que el Gobierno de Johnson “está intentando cumplir con la voluntad del pueblo”. Cree que ante la petición de Bruselas “se han dado propuestas muy claras, se ha pedido compromiso y flexibilidad, ahora también buscamos ese espíritu y esa flexibilidad de los países miembros, porque creo que podemos llegar a un acuerdo consensuado”.

Sobre el conflicto en la frontera de Irlanda, Elliot insiste en que “ya hay medidas y propuestas encima de la mesa para solucionar ese problema. Hay un compromiso para no reestablecer una frontera dura entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Hay un interés en que haya mercado único”

El embajador británico en España no cree que haya peligro de desestabilización dentro de Reino Unido, con Escocia e Irlanda. Insiste en que “cualquier cambio constitucional se tiene que ir adaptando a la nueva realidad”. En este sentido, señala que en Escocia “se dejó muy claro en el referéndum de 2014 que quería quedarse dentro de Reino Unido. Nos tenemos que acostumbrar juntos a una realidad fuera de la Unión Europea”.