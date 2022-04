ElXokas: un catedrático de Derecho Penal explica si su técnica para "ligar" puede llevarle a prisión

Estas últimas semanas, Elxokas ha acaparado todos los medios de comunicación por las polémicas que ha protagonizado. Tras reconocer haberse creado cuentas falsas en redes sociales para insultar a sus redes sociales, ahora los usuarios de Twitter han estallado contra su último comentario por el que le acusan de apoyar el comportamiento de un amigo suyo, al que muchos consideran "un abusador". Este tema ha llegado hasta 'Herrera en COPE', donde María José Navarro no ha dudado en ponerlo sobre la mesa.

"Vamos a hablar con un streamer que la ha liado gorda. Vamos a hablar de Elxokas. Tiene 1,6 millones de suscriptores en su canal de YouTube, millones de visualizaciones cada vez que sube contenido, casi un millón de seguidores en Instagram y es líder en Twitch", comienza diciendo la comunicadora.

"Joaquín Domínguez, que así se llama, tiene 30 años. Es considerado como el streamer más cualificado y más grande en relación a 'World of Warcraft', un videojuego. A partir de ahí, él se hace un personaje y tiene ciertos piques con otros youtubers por su forma de concebir esos contenidos, incluso de saltarse ciertas normas del juego limpio, como puede ser haberse creado cuentas falsas, reconocidas por él mismo, para insultar a sus propios haters", recuerda.

No obstante, la última polémica va más allá y se deben a estas palabras del streamer: "Cuando yo salía de joven con mis amigos de farra, bebía zumos y me hacía amigo de las camareras. Eso es trucazo. Hay mucha gente así. Yo tengo amigos que no beben que eran muy de ir a ligar con las tías y se divertían mucho llevándose a tías que estaban colocadas. Ellas estaban bailando y él no estaba colocado. Entonces, para él era muy fácil ligar. Porque, claro, una tía que generalmente te vería como un 4, te ve como un 7 porque está colocada. Igual que te pasaría a ti, que a una tía que ves como un 4, la ves como un 7. Entonces, es mucho más fácil y tú encima estas sereno y mides perfectamente tus palabras. Chupado. Entonces, él se bebía unos zumitos y salía a ligar. Siempre se iba con una tía. Un crack".

xokas tu solito te has puesto en el ojo del huracán





"No puede ser constitutivo de delito"



"Cada uno que utilice las técnicas que le salga de 'sus partes', me parece de p... madre", agregaba. Como consecuencia, el joven tuvo que volver a reaccionar en redes por todas las críticas que estaba recibiendo: "¿Qué estáis haciendo? Entiendo que soy el objetivo de todo el mundo, pero ¿Qué hacéis diciendo esas barbaridades? Cuando la cago, entiendo que se me critique, pero ¿De verdad vais a criticar esto? ¿Qué un amigo salga sin beber y yo intentando alentar ese comportamiento sano que tengan esa personalidad de salir sin beber?", ha declarado muy alterado, sobre todo por los que han señalado a su amigo como violador o abusador.

"Yo creo que la conducta de este individuo, con el Código Penal en la mano, entiendo que no puede ser constitutivo de delito", dice Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, al respecto. "Su justificación no se sostiene. Está intentando plantear una conducta que debería ser delictiva porque, además, es una materia en la que entran pocas bromas porque está patrocinando una forma de abuso sexual", agrega.

"Quizás conviene poner de manifiesto también que el Código Penal no castiga que una persona mantenga relaciones sexuales con alguien que está bebido. Lo que captura el Código Penal es el abuso de esa situación. Es decir, hay una situación objetiva de intoxicación etílica, pero luego hay una cuestión subjetiva que es el abuso que se hace de la situación de la víctima. Y, precisamente, este individuo está poniendo el acento en la dinámica de este tipo de abusos sexuales. Es muy significativo que el Código Penal no tenga una reacción específica para incitar de estos tipos de delitos", aclara, dejando claro que el comportamiento del streamer no es un delito, pero opina que sí debería.

Vista la conversación entre @elxokas y @SchrodingerGata me quedo con este clip, que imagino que puede considerarse una explicación de lo ocurrido.



¿El problema? Toneladas de hate y publicaciones en prensa exageradas a raíz de un único clip, cuyo daño ya es irreparable.