Elvira Roca Barea: "En España hay un cierto tono de lamento constante"

Parece mentira que se pueda vivir de un discurso en el que solo se mencionan las vergüenzas y fracasos de un país.

Sin embargo, durante el siglo XVIII en nuestro país, las élites han vivido así, a base del fracaso, y sin ninguna responsabilidad por recuperar el autoestima.

Así podría resumirse el libro de Elvira Roca Barea: 'Fracasología. España y sus élites; de los afrancesados a nuestros días', que ha ganado el Premio Espasa 2019, y que promete explicar las razones por las cuales los tópicos de la hispanofobia se asumieron en nuestro país y se afianzaron con el tiempo.

Afirma la autora que los españoles son los que peor opinión tienen de si mismos, y culpa a las élites (no a todas) que han fomentado una imagen pesimista de España, dejándose influenciar por los franceses. No quiere demonizar a nadie, pero si que recorre la historia de nuestro país, arrojando datos y nombres claves que explican por qué no hemos evolucionado como sociedad. Dice que hay un cierto tono de "caspa penosa", que permanece en nosotros. Para saber si la historia tiene final feliz, deberán escuchar la entrevista completa.