La elegante respuesta de Ana Pastor a Carmelo Encinas cuando trata de enfrentarla a Cayetana Álvarez de Toledo

Carlos Herrera ha entrevistado este martes a Ana Pastor, recién elegida por Pablo Casado como número dos de la lista del PP por Madrid para las elecciones generales del 10-N

En la entrevista, Pastor ha hablado de la abstención del PSC en la moción de censura contra Torra, de la promesa de Sánchez de actualizar las pensiones con el IPC en diciembre, pasado el 10N, y también ha defendido que el líder de los populares la eligiera para el cargo. “El PP es un partido que suma talento", ha señalado.

Lo que no voy a hacer en campaña electoral es el 'travestismo' que estoy viendo en algunos

Precisamente en un momento de la entrevista el colaborador de 'Herrera en COPE' , Carmelo Encinas ha planteado una pregunta incómoda tratándola de 'enfrentar' con la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. “Usted es una persona de demostrado carácter contemporizador, moderada, incluso de perfil antitético al de Álvarez de Toledo”, ha comenzado el tertuliano que le ha planteado si precisamente su “presencia destacada” como número dos de los populares en Madrid “es solo un guiño a la moderación, o si por el contrario tiene más calado” como "ser la portavoz del PP en el Congreso”.

No es bueno nunca halagar a nadie desalagando a otra persona

La ex ministra de Fomento no ha tardado en recoger el guante y con tono sereno ha salido airosa con una educada respuesta. “Tanto Cayetana como yo somos personas que intentamos aportar lo más posible en este partido. No es bueno nunca halagar a nadie desalagando -con perdón del neologismo- a otra persona. El PP ha demostrado que está aquí para hacer las cosas bien, preservar lo importante y trabajar por la unidad de España".

En este sentido Pastor ha defendido su labor en la política. “Estoy por un principio de solidaridad y de igualdad de los españoles. Si a alguno le parece que es muy derechas, que se aguante y si otro piensa que soy muy moderada, que se aguante también. Soy humildemente lo que soy, lo que no voy a hacer en campaña electoral es el 'travestismo' que estoy viendo en algunos. Voy a ser la misma de siempre, no voy cambiar no de ideas ni de chaqueta”, ha zanjado.