Edmundo Bal: "Apoyamos la reforma laboral si no se toca ni una sola coma del acuerdo con la CEOE y sindicatos"

El Gobierno en general y su vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, en particular, están empeñados en sacar adelante la reforma laboral, la modificación de la reforma laboral del PP acordada con sindicatos y la CEOE, cueste lo que cueste. Y sacarla adelante significa que, a toda costa, quieren aprobarla con el apoyo de sus socios parlamentarios, el PNV y sobre todo los que no están de acuerdo con los pactado que son: Esquerra Republicana, Bildu, la CUP y el BNG.

Esos socios parlamentarios del Ejecutivo siguen exigiendo siete modificaciones en el texto y ya han dejado muy claro que "no aprobarán lo pactado con sindicatos y patronal" porque "no deroga la reforma del PP aprobada en 2012".

Yolanda Díaz ha pasado dos días en Barcelona para intentar convencer a ERC, y está dispuesta a "no levantarse de la mesa" hasta que lo consiga y prometiendo que los cambios se realizarán una vez aprobada la reforma en el Parlamento. Una reforma que Ciudadanos está dispuesto a apoyar en el trámite parlamentario, apoyo que no es el que quiere la parte Podemos del Ejecutivo. La ministra de Trabajo rechaza este apoyo porque "no da la suma de ninguna manera y porque con esa entrada de Cs se expulsa a fuerzas de la izquierda".

"Que no se toque ni una sola coma"

¿Qué dice a esto Ciudadanos? Edmundo Bal, su portavoz y vicesecretario general de la formación naranja, ha asegurado en "Herrera en COPE" que "llevo una semana y media hablanco con Héctor Gómez sobre qué váis a hacer, nos váis a llamar, y es el Gobierno el que tendrá que llamar. El martes, durante el pleno extraordinario en el Congreso, me acerqué a hablar con Felix Bolaños y él me dijo que me llamaría la semana que viene para confirmar el apoyo de Cs al Real Decreto Ley de la reforma con la condición que siempre ha puesto Cs de que no se toque ni una sola coma del trabajoso acuerdo al que llegaron los empresarios y los sindicatos. El Real Decreto viene a convalidación en pleno ordinario el jueves que viene y espero que Bolaños me llame a lo largo de la semana y me confirme que ese acuerdo no empeore mediante nuevas concesiones o cesiones del Gobierno de España a los separatistas y nacionalistas de la mano de Yolanda Díaz, de la mano de Podemos".

Se lo dije claramente en esa breve conversación, "la condición que ponen los empresarios y los sindicatos es que no se toque una coma. Esa es mi postura el respeto al acuerdo al que han llegado por primera ves los agentes sociales en una reforma laboral después de nueve meses de negociación. Ni una coma significa ni una coma ahora, hoy, para el jueves que viene y ni una promesa de futuro, esto no puede ser una cuestión de fraude al acuerdo de empresarios y sindicatos. Es una exigencia de las dos partes" subraya Edmundo Bal por ello como "fiarnos de este Gobierno es absolutamente imposible, este Gobierno se fundamenta en la mentira con un presidente del Gobierno que decía que no podría dormir si gobernara con Podemos o que nuna pactaría con Bildu, confianza en las promesas de este Gobierno es cero"

El apoyo de la formación naranja supondría "una suma de 175 votos que es una mayoría suficiente, justa pero otras muchas votaciones han salido de esta forma, sobre las negociones con otros grupos, el señor Bolaños no me quiso informar, el resto de grupos se guardan que van a votar ", señala el portavoz de Ciudadanos.