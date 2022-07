"Más vale prevenir que curar". Así ha comenzado su intervención el socorrista y coordinador de OZONE CASTOR SPORT, Javier Espina en su entrevista con Jon Uriarte en Herrera en COPE. Y es que el trabajo de los socorristas en nuestras playas y piscinas son tan importantes que sin ellos, lo que son nuestros lugares favoritos en las vacaciones de verano podrían convertirse en un lugar peligroso. Para ellos, la profesión es muy importante y Espina aclara que la formación de los últimos años ha permitido tener "socorristas muy profesionales y bien preparados". Eso sí, ve claras diferencias entre vigilar una piscina a vigilar las costas: "Si estás atento, de pie a lo que sucede en la piscina, no hay ningún problema. Otra cosa es el mar. No hay que tenerle miedo, pero sí respeto. Las corrientes y mareas te pueden jugar una mala pasada".

Aunque Javier Espina nos ha contado que el socorrismo en España está siriviendo de mucho, no puede no sorprenderse ante los últimos datos recogidos el pasado mes. Al menos 24 personas han perdido la vida ahogados en Canarias, donde el 71% de los fallecidos son extranjeros. La mayoría además no sabían nadar. Para Espina, esta situación resulta una "barbaridad" a la que añade que en el pasado año, al menos 500 personas se han ahogado en nuestras costas. De hecho, los expertos han reclamado más formación y actividades para educar a los españoles que todavía no saben nadar, para evitar así una tragedia.

Por otro lado, a pesar de que es una de las profesiones más importantes de los veranos, también sufre de unas pésimas condiciones laborales. Por no hablar de que en esta época del año, muchas personas prefieren optar por otros trabajos. Espina afirma que "es un trabjo muy duro" pero espera que los que quieran ser socorristas no lo sean por ganarse un dinero. Sobre todo en la gente joven, que entre curso y curso optan por aventurarse a vigilar a los bañistas. Espina también espera que no haya socorristas que estén "siempre debajo de la sombrilla y que se den paseos de vez en cuando para estar pendiente de todo".

La piscina no es una guardería

Javier Espina y Jon Uriarte han aprovechado también para dar un mensaje a los oyentes de Herrera en COPE: "La piscina no es una guardería". Y es que muchos padres y abuelos dejan a sus hijos y nietos a la aventura sin vigilancia, por lo que los socorristas obtienen una importancia mayor. "Yo, por ejemplo, si veo que una abuela está preparando el camping mientras deja a los niños solos por ahí, pues los vigilo más de cerca para evitar algún problema. Aunque desde hace unos años ya hay algunas normas importantes como las de no correr por el filo de la piscina, saltar en bomba al agua, etc.", afirma Espina.