Carlos Herrera ha comenzado su monólogo de este jueves 11 de julio hablando sobre la carta que el PSOE ha remitido a Génova para tratar de que el PP se abstenga en su investidura.

"Si ahora hubiera que apostar, diría que al final habrá gobierno sin repetición electoral. El PSOE ha lanzado varias señales para mostrar que en el fondo no pierde la esperanza de sacar adelante la investidura, como tarde en septiembre, y ahora ha puesto en marcha la máquina de presionar al PP. A la sede del PP de Génova ha llegado una carta. Y proviniendo de Sánchez, cualquier desahogo es posible. Es tan grande el desahogo de este hombre que ha aprovechado a su favor una iniciativa de aquellos que le traicionaron provocando su salida de la secretaría socialista. ¿A qué me refiero? Ayer 66 diputados socialistas mandaron una carta al PP pidiendo que se abstengan para facilitar la investidura de Sánchez. Son los diputados que se abstuvieron, los que en contra del criterio de Sánchez, de 'Míster No es No', se abstuvieron para que el PP pudiera gobernar. Hay que recordar que Sánchez llegó a dimitir y se fue del Parlamento para no tener que abstenerse", argumentaba minuciosamente el comunicador de COPE.

Asimismo, Herrera proseguía: "Y ahora 'Míster No es No' dice: “qué bien que o habéis pedido y a ver si se abstienen y yo salgo investido y salgo presidente y luego gobierno con Podemos y los Frankenstein”. No hombre, no. Si lo que tú vas a hacer es eso, entonces que te invistan aquellos con los que vas a gobernar. Porque tú sí que tienes una posibilidad de mayoría. Bueno tienes dos: tienes la posibilidad Frankenstein, que es la que te gusta, y la posibilidad Ciudadanos que es la que no has explorado. La tenías difícil, sí, pero no la has explorado".

En la misma línea, Herrera se mostraba tajante con la actitude Sánchez: "Las mismas artes para presionar y ahora enviar cartas y decir sentido de Estado, podrías tenerlo para convencer a Ciudadanos, pero no quieres. Y ahora quieres que te solventen el problema aquellos a los que tú dijiste no es no, qué parte del no, no entiende y por los cuales llegaste a dimitir de tu escaño. El desahogo ya no puede ser mayor. La caradura no puede ser mayor".