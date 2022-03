El doctor Marcelo Berthier explica por qué Carlos Latre es "crucial" para solucionar enfermedades neurológicas

Carlos Latre es un conocido humorista y colaborador televisivo, aunque es principalmente reconocido como el hombre de las mil voces, dado que tiene registradas unas 600 voces en su repertorio de personajes. Aunque comenzó en los medios de comunicación como locutor radiofónico, pronto se convirtió en un popular rostro televisivo gracias a sus llamativas imitaciones, las que comenzó a mostrar en 'Crónicas Marcianas'. Incluso, actualmente, colabora esporádicamente en 'El Hormiguero' para imitar a algunos políticos como José Luis Martínez-Almeida o Carmen Calvo

Como consecuencia, el cerebro de Latre se ha convertido en un objeto de un estudio científico de la Universidad de Málaga. "¿Qué tendrá en su cabeza? ¿Qué pasa en el cerebro de alguien que podemos asegurar que no es normal? Por ejemplo, una cabeza portentosa con un talento prodigioso como es el caso de Carlos Latre", se preguntaban en 'Herrera en COPE'. Se trata de una investigación seria y fascinante que puede ayudar a muchas personas. Puede ser el origen de muchas terapias para gente con problemas de comunicación, neurológicos, de afasia, autismo, sordomudas...

A raíz de esto, 'Herrera en COPE' ha contado con la intervención del doctor Marcelo Berthier, catedrático de Neurología e investigador principal de la Unidad de Neurología cognitiva y Afasia de la Universidad de Málaga. "Yo creo que Carlos es una persona muy conocida por todos y nosotros queríamos saber que tipo de capacidades y de talento tiene Carlos y cómo su cerebro regula todo el aprendizaje que él ha tenido a lo largo del tiempo y cómo se integra el talento con una práctica intensiva realizada por él a lo largo de muchos años", comenzaba explicando el doctos sobre el motivo por el que se han decidido por el cerebro de Latre.

"Es muy probable que el funcionamiento de su cerebro sea diferente porque muy poca gente tiene la capacidad que tiene Carlos para imitar a 600 personas y, sobre todo, para el cambio rápido que puede hacer de un personaje a otro. Hay que tener un cerebro y un aparato fonatorio muy bien de origen, además de muy entrenado... Vamos a comparar el cerebro de Latre con un grupo de 25 sujetos y a ver qué diferencias hay a nivel cognitivo, lingüístico y también dentro de tareas en la resonancia magnética, que se le ha hecho a Carlos y se hará a los sujetos estos próximos días", cuenta en el mencionado espacio.









"Es crucial para poder identificar áreas en el cerebro que participen en quienes imitan bien"



"Lo que hemos visto preliminarmente es que la tarea que hace Latre es una tarea de observación, imitación y repetición. Y esta tarea activa ambos hemisferios cerebrales, pero en Carlos la actividad es muy manifiesta. Y ahora los controles son los que nos dirán cuáles son las diferencias más notorias entre Carlos y ellos", aclara el experto. "Una de las ideas es, primero, tratar a personas sanas, que sean actores de doblaje por ejemplo. Puede ser importante esta iniciativa", cuenta Berthier.

"Por otra parte, para personas que quieran aprender una segunda o tercera lengua, pero que tengan el acento nativo. Puesto que sabemos que no tener el acento nativo del lugar donde uno está residiendo es una causa de discriminación. Y esto hace que las personas extranjeras tengan menos credibilidad y esto está demostrado científicamente. Esta sería un tipo de expectativas que tenemos para las personas sanas. Pero también para las personas que tengan afasia, que es la pérdida del lenguaje por causa cerebral, o personas que tengan otro tipo de trastornos.El autismo creemos que podría mejorar y, por último, el síndrome del acento extranjero, que son personas que hablan en su lengua madre, pero han cambiado el acento por daños cerebrales", justifica.

"Hay personas que imitan los acentos de forma totalmente involuntaria y hay otros que por más que se esfuercen no logran hacerlo. Entonces, encontrar las diferencias entre estos dos grupos es muy importante para poder aprender de los que sí y poder trasladar esa información a los que no. Por eso el estudio de Carlos Latre es crucial para poder identificar áreas en el cerebro que participen en aquellos que imitan bien y así saber cuáles entrenar en los que no lo hacen bien", zanja el doctor.

