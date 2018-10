Eva Trías, la directora del camping que acogió a los guardias civiles desplegados en Cataluña por el 1-O, ha confesado en “Herrera en COPE” que después de un año “nos hemos acostumbrado al goteo continuo de amenazas e insultos”. Trías ha dicho que en mayo los independentistas “nos pintaron el camping, repartieron octavillas y hemos recibido llamadas de teléfono en las que nos decían que iban a quemar el camping y nos iban a matar”.

La responsable del camping Illa Mateua ha explicado que decidieron denunciar esta situación cuando el ayuntamiento de L’Escala, en Gerona, aprobó una moción en la que se afirmaba que no había que criminalizar a los CDR (Comités de defensa de la República). Eva Trías ha asegurado que ha sido un año muy duro, “de presión psicológica”, y que en el pueblo “hay de todo. Hay gente que no me habla y gente que me saluda y me dice que me ayudan a crear un grupo político transversal para intentar poner paz desde abajo”.

La decisión de alojar a guardias civiles, ha aclarado, fue empresarial pero también “una manera de protestar”. Trías ha concluido que a nivel de ocupación esta temporada ha sido normal. En cuanto a los clientes, han sido “los de siempre, independentistas, nacionalista, franceses u holandes y no ha habido nada raro en las instalaciones”.