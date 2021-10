Director general de AEGE, ante el precio de la luz: "El fantasma de la deslocalización amenaza a las empresas"

La ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto espera se produzcan más avances con las eléctricas y la industria electrointensiva que permitan evitar el impacto de la subida de la electricidad en la producción durante la nueva reunión que se va a producir este jueves.

Para el Gobierno es una "prioridad" dar una solución al incremento de precios de la electricidad, de los que ha explicado la titular de Industria "corresponden a factores ajenos a lo que son los parámetros que nosotros podemos controlar". Por ello, ha pedido a la Comisión Europea cuáles pueden ser los instrumentos que puede poner la Unión en marcha para ayudar a los estados a controlar esos precios.

La ministra ha detallado que se han abordado reformas fiscales, así como el acompañamiento a consumidores vulnerables y también a la industria electrointensiva. En paralelo, el Gobierno está hablando con la industria y el objetivo es "dar claramente una respuesta para que el impacto del precio sea el menor posible", según Maroto.

"Estamos trabajando con ellos para poder avanzar en los avales públicos que creamos a raíz del estatuto del consumidor electrointensivo. Que puedan firmar contratos de colaboración público-privado porque eso va a blindar los precios y va a evitar que el impacto a corto plazo en el mercado mayorista se traslade a la industria y con ello pueda impactar en la producción", en referencia al parón de producción que ha anunciado Sidenor.

Para la ministra la industria ha sido una fortaleza para abordar la pandemia y por tanto, se tiene que "preservar" y, con ese objetivo, están trabajando los Ministerios de Industria y Transición.

Los empleos en las empresas de gran consumo de energía en peligro

¿Y qué dice la industria? Fernando Soto, director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE) - 25 empresas del sector de la siderurgia, la metalurgia no férrica, química, gases industriales y otros-, empresas muy sensibles al precio eléctrico, "los costes eléctricos llegan a alcanzar el 60% de los costes de su producción cuando era su precio de 50 euros, con los precios actuales de 200 euros el megavatio/hora ese coste llega a alcanzar el 80%. Estamos muy preocupados con la situción actual de los precios energéticos tanto de la electricidad como del gas".

Son empresas que representan a la industria básica que cuentan con 180.000 trabajadores, entre mano directa o indirecta; empresas que no pueden incrementar en el precio de los productos esta subida de la luz, va en contra de los resultados de las compañías, lo que va a llevar a que "muchas de ellas vayan a parar la producción algunos días al mes de aquí a final de año; otros están pensando en adelantar los grandes mantenimientos que hacen en el mes de agosto a estos meses a ver si pasa la tormenta. Esto también está pasando en otros países como en el Reino Unido".

Con los precios actuales, la competitividad de estas empresas -con las de países vecinos como Francia-, está en juego. En juego la competitividad y los puestos de trabajo, "si esta situación se prolonga más allá de final de año y nos metemos en 2022, algunas fábricas asociadas ya han dicho que no ven viabilidad a la continuidad de su actividad con estos precios con lo cual tenemos un problema muy grande encima de la mesa y ya se lo hemos comunicado al Gobierno. En el pasado habíamos peleado por conseguir precios eléctricos competitivos similares a nuestros competidores, pero la situación ha empeorado notablemente y los diferenciales de precios de 2019 eran de 20-25 euros, ahora estamos hablando de 36 y 71 euros megavatio-hora, no solo no hemos mejorado sino que hemos empeorado significativamente" advierte Fernando Soto.

La Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía ha solicitado al Gobierno que les facilite la contratación de "energía eléctrica al coste de la generación de la tecnología inframarginal como tiene Francia, una tarifa que se la ofrecen a todos los industriales a 42 euros megavatio-hora. Les pedimos al Gobierno que nos facilite la contratación de esa energía al coste de generación medio".

¿Existe el riesgo de deslocalización por parte de algunas de estas industrias? "Lamentablemente el fantasma de la deslocalización se va a comenzar a pasear por nuestras fábricas si estos precios que tenemos ahora de más de 200 euros megavatio-hora se sostienen en el primer trimeste del año que viene" avisa el director general de Aege.

