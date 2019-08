Director de la empresa que vendió la avioneta: "No hay caja negra en el ultraligero"

Ayer, domingo 25 de agosto, un accidente aéreo mortal en Mallorca a las dos menos veinticinco de la tarde nos sorprendió a todos. Un helicóptero y una avioneta chocaron en el aire provocando el fallecimiento de siete personas. Hubo vecinos de la zona que lo presenciaron y que dijeron que solamente había sido un roce leve y que daba la impresión de que los pilotos no se vieron.

Uno de los testigos del siniestro es Antonia Angés, propietaria de una de las casas en las que cayó parte del helicóptero. En ‘Herrera en COPE’ nos ha contado cómo lo vivió: “Estaba tranquilamente relajandome en un jacuzzi que tengo y mientras miraba al cielo cuando vi dos helicópteros que pasaban muy cerca (...) El helicóptero explotó en el suelo, vimos que había gente dentro y había mucho olor a queroseno. Cuando nos giramos, explotó”.

Carlos Torra Torra es el director de la empresa que vendió el ultraligero que se estrelló ayer, pero, además, conocía muy bien al piloto: “Siempre que hay un accidente y más en tu sector, que te toca de cerca, la emoción aflora y en este caso, por el hecho de ser una persona que conozco personalmente y no hace más de quince días que estuve hablando con él por un viaje justo acababa de hacer por Europa, afecta mucho más”.

En cuanto a los motivos por los que pudo ocurrir el accidente, Torra ha valorado distintas hipótesis: “Aquí estamos hablando de suposiciones. Uno de los compañeros había hablado con la mujer y dijo que lo había visto, esto supone que la aeronave estaba muy cerca del aeródromo. Cuando despegas, y siguiendo la senda del campo de vuelo, vas cogiendo una altitud y después vas hacia la derecha o la izquierda o recto, siempre estás notificando por radio lo que estás haciendo. En el ultraligero hay una cosa que se llama autonotificación, nos vamos autorregulando. Parece ser que este helicóptero tenía otro campo de vuelo y otra frecuencia. El helicóptero tiene una visión muy grande y solo hay un sitio que no ve: por debajo. La aeronave no ve ni hacia arriba ni hacia abajo. Quizás entraron en este punto muerto”.

El director ha querido dejar claro que “todos podemos tener un error, esto es una suposición, cuando sales de un campo de vuelo estas atendiendo las notificaciones de ese, cuando pasas por otro campo, tiene otra frecuencia y podría haber ocurrido esto”.

Por último, ha explicado que quizás, gracias al GPS se pueda recuperar algo de la ruta de la avioneta: “En el caso del helicóptero no sé si hay caja negra, no te sabría decir. En el caso del ultraligero te puedo asegurar que no. Hay una opción que es llevar el GPS, yo sé que él los tenía, si lo llevara en marcha y se pudiera rescatar algo, seguiríamos el track y nos indicaría segundo a segundo la altitud y la posición. Caja negra como tal no llevan. En el caso de los ultraligeros estamos siguiendo una especie de procedimientos donde siempre hay unas notificaciones”.