Director adjunto del Prado: "La historia de España y la del museo se intercambian y se confunden"

Este martes el Museo del Prado, la más importante de las pinacotecas españolas, cumple dos siglos. La institución madrileña es una de las más importantes del mundo y para celebrarlo ha sido entrevistado en 'Herrera en COPE' Andrés Úbeda, director adjunto del Prado. Según ha dicho, están muy "contentos" con el bicentenario, "con la sensación de que los objetivos fundamentales de esta conmemoración se han ido cumpliendo".

Úbeda ha dicho que "la historia del Prado y la historia de España hasta cierto punto se intercambian y se confunden" debido "al grado de identificación con el país". Por eso, "puede en buena medida entresacarse a partir de una la historia de otra".

Según ha dicho el director adjunto de la pinacoteca, su mejor momento "quizás sea el que estamos viviendo ahora mismo" ya que "la institución se ha ganado el respeto del país al que sirve".

Sin embargo, eso "no siempre ha sido así". "Ha habido momentos duros" que tienen que ver con la historia de España. "No solo con la Guerra Civil", sino que en ocasiones España "no estuvo a la altura de la institucion".

Una de las razones por las que el Prado ha concluido el bicentenario con Goya se debe a que cuando abrió sus puertas, lo hizo con unas de sus pinturas colgando en sus paredes, por lo que "a todos nos gusta imaginar a Goya siendo uno de sus principales visitantes". Según ha dicho Úbeda, "Goya tiene una particularidad que lo convierte en el personaje idóneo para concluir este biocentenario", que es "su capacidad de proyectarse sobre el presente. Es el maestro antiguo con más capacidad de evocación de nuestros días".

"Goya nos habla de las muchedumbres, de la violencia, específicamente de la violencia en contra de la mujer, de la soledad... Son todos ellos valores que sentimos como propios en el siglo XXI", ha señalado Úbeda en el bicentenario de la más insigne de las pinacotecas españolas.