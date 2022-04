DGT: la nueva norma de tráfico que muchos conductores desconocen y que se aplica ya esta Semana Santa

La nueva ley de tráfico ya está en vigor en esta operación salida de Semana Santa y son muchos los conductores que ya se están encontrando con algunos problemas por la nueva normativa.

Por ejemplo, conducir hablando por el móvil o teniéndolo en la mano implica la pérdida de 6 puntos de carné, exactamente el doble que hasta ahora. La multa se mantiene en 200 euros. El 2,15 por ciento de las sanciones que se ponen cada año en España se deben precisamente al uso de dispositivos electrónicos mientras estamos al volante, en la mayoría de los casos el móvil. Las distracciones son la primera causa de muerte al volante y han aumentado en los últimos años según recogen los últimos informes de Tráfico están detrás del 31 por ciento de los siniestros seguidas del consumo de alcohol (27 por ciento) y del exceso de velocidad (25 por ciento).

No llevar el cinturón o la sillita infantil puede suponer 4 puntos, uno más que ahora y lo mismo para motoristas y conductores de patinetes eléctricos no llevar casco. No aplicar estas medidas de seguridad o no hacerlo correctamente genera el 2,3 por ciento de las multas en las vías nacionales. Equivale, según señala desde la Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Logística, Transporte y Seguridad Víal Formaster, a unas 18.000 multas anuales.

Hay que tener en cuenta que si el ocupante que no lleva el cinturón abrochado es una persona mayor de edad, será el único responsable de la infracción y, por tanto, ni el conductor ni el resto de acompañantes tendrán que hacerse cargo de la multa independientemente de quien sea el propietario del vehículo. La multa será en ese caso únicamente económica de 200 euros y no habrá pérdida de puntos. Si el ocupante sin cinturón es menor de edad será el adulto responsable quien deba hacer frente a la sanción.

Y todo porque uno 1 de cada 4 fallecidos en accidentes de Tráfico en España no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Otros 6 puntos y 500 euros puedes perder al tirar a la vía objetos que puedan provocar accidentes o incendios, antes eran 4. Y llevar en tu vehículo cualquier mecanismo para detectar radares o cinemómetros -que permiten medir la velocidad en tiempo real- te saldrá por 200 euros estén o no en uso.

No hay un extra de velocidad para adelantar Algunos cambios han generado sin embargo polémica. Ha ocurrido con la prohibición de superar en 20 kilómetros por hora el límite de velocidad al adelantar en carretera. La medida se aprobó a pesar de que diferentes asociaciones de automovilistas alegaran que no contar con ese margen extra generará más riesgo de accidente al prolongar, a veces incluso triplicar, el tiempo que dura cada adelantamiento. A partir de ahora el límite máximo de una carretera lo es en todo momento y no habrá forma de escudarse en un adelantamiento si el radar registra una velocidad superior a la permitida. “Muchos conductores decían no es que estaba adelantando y por eso iba a 108 kilómetros por hora, pero ahora ya no podrán justificar ni argumentar o vas a 90 km/h o vas a 90 km/h”, subraya Llamazares que está, en cambio, a favor de la medida pues según explica “a mayor velocidad mayor es también el riesgo en caso de una colisión frontal”. Si se supera en el adelantamiento el límite de velocidad de la vía se estará, por tanto, cometiendo una infracción. Anualmente en las carreteras se interponen más de 11.000 multas por adelantamiento indebido. En los últimos 6 años, de 2015 a 2020 y según Formaster, del total de multas interpuestas en las carreteras, más de 2.8 millones de ellas, es decir el 65%, fueron por un exceso de velocidad de los conductores. Y, el mayor porcentaje de infracciones, un 70%, se emiten al pasar a mayor velocidad de la permitida por un radar fijo ubicado en alguna de las carreteras españolas.

La polémica continúa viva y sigue dando mucho de qué hablar.

El presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, explicaba en ‘Herrera en COPE’ que esta medida existe desde “que se estableció en España el límite de velocidad hace 58 años ya que el adelantamiento es la maniobra más peligrosa que conlleva la conducción y, por tanto, el objetivo es que dure lo menos posible”.

Y, resalta Arnaldo “no es que alguien vaya a ir a 140 media hora no, es un instante para esa maniobra tarde lo menos posible”.

Por otro lado, concreta Mario que el riesgo por colisión frontal en las carreteras convencionales sigue existiendo y “es donde se producen el 80% de los accidentes mortales” por lo que considera que se pueden tomar algunas medidas, como puede ser, por ejemplo “meter una mediana en medio para que nadie pueda adelantar, con lo cual, no habría accidentes por colisión frontal en adelantamientos pero podemos colapsar esa carretera” o “para dar fluidez y seguridad lo que se hace es señalizar y determinar es decir, a tantos metros de una curva de visibilidad reducida o de un cambio de rasante donde el conductor desde una posición normal no tiene visibilidad, aquí tengo que prohibir el adelantamiento”.