El desolador relato de una madre: "Mi hijo estuvo a punto de clavarse un cuchillo porque sufría bullying"

El bullying es el maltrato físico y/o psicológico que recibe un niño por parte de otros, que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo. Como ha relatado Concha este martes en 'Herrera en COPE', su hijo quiso clavarse un cuchillo por culpa de sus compañeros. Habitualmente le pegaban en el colegio, convirtiendo su estancia en una pesadilla.

Sin embargo, en lugar de obtener el apoyo del centro, le decían que se hacía él solo los moretones. “Él no decía nunca nada, me daba cuenta por las señales. Pero todo el mundo me daba la espalda”, ha relatado.

A partir de primero de Primaria fue cuando los moratones se hicieron más fuertes y el niño más triste. La pediatra le dijo que creía que a su hijo le pasaba algo.

Concha dio la voz de alarma en el colegio, pero el director le dijo que en su centro eran imposibles los episodios de bullying. “Lo único que hacían era sentar a los niños en una mesa camilla y los enfrentaban”, ha relatado Concha.

Aunque se abrieron dos protocolos, no sirvieron para frenar los ataques sufridos por su hijo. En una ocasión, lo metieron en un despacho y le hicieron escribir que “era todo culpa suya”. Media hora después le enseñaron a Concha la carta y vio “cómo estaban todavía las lágrimas de mi hijo en ese papel. La tinta corrida”.

El niño prefería seguir estudiando en ese colegio y que le “pegaran los niños que ya sabía cómo le iban a pegar a que le pegaran otros nuevos”, ha dicho Concha, que estuvo dos años intentado cambiar a su hijo de centro.

Junto a ella ha sido entrevistada Carmen, profesora y portavoz de la Asociación NACE, de No al Acoso Escolar. Según ha dicho, “los protocolos no funcionan en la inmensa mayoría de los casos porque es una herramienta que depende de quien la empuñe”.

“El sistema se protege en sus diferentes instancias. Si vas al tutor o al director y el asunto llega a Inspección, Inspección va a respaldar lo que diga el centro”, ha lamentado. Por eso, ha pedido la implementación de formación en materia de acoso escolar dirigida a los profesores porque no están “formados en acoso escolar y eso es una barbaridad”.

Rosa Bastida, psicóloga y pionera del proyecto ‘La Princesa de la Luz’, ha dicho que “debemos atajar el problema de raíz”. La experta va a los colegios de forma altruista a hacer talleres para que niños a partir de 3 años entiendan qué es el bullyng. “Intentamos que entiendan que lo que sale de tu boca habla de ti y no de mí”, ha explicado. Por eso, cuando los niños lo interiorizan, comprenden que las agresiones son un problema del acosador y no de la víctima.