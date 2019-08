El deportista al que no dejaron lucir la bandera española: "Vinieron a nosotros como si lleváramos bombas"

Pablo Ogazón, un joven sevillano de 14 años, no pudo en dos ocasiones celebrar sus medallas ganadas en diferentes pruebas de piragüismo con la bandera de España en sus hombros. Los organizadores de ambos torneos, uno en Mequinenza (Zaragoza) y otro en Pontevedra, se lo impidieron. El joven no entendía por qué no podía lucir la bandera española en ese pódium ganado con tanto esfuerzo. En Zaragoza, se quitó la bandera de la espalda por las presiones recibidas. En Pontevedra, se negó junto a su otro compañero a recibir la medalla si no podía hacerlo con la enseña nacional.

Semanas después de lo ocurrido, Pablo sigue "tocado" por lo ocurrido. La Real Federación España de Piragüismo se excusa en que la bandera no forma parte de la vestimenta que deben llevar los deportistas. Una respuesta absurda ante el deseo de este joven que quería celebrar su logo con la bandera de su país. Indignado, ha escrito incluso una carta a Carlos Herrera contando lo sucedido.

Este viernes, 'Herrera en COPE' ha entrevistado a Pablo. Durante la charla, el sevillano ha dado las gracias a su club por el constante apoyo recibido y ha relatado cómo vivió ambas situaciones. "Vinieron hacia nosotros de tal manera que parecía que llevábamos artillería pesada. El presidente de la federación gallega nos dijo en Pontevedra que no podíamos subir con la bandera, que podía resultar ofensivo. Nos intentaron convencer de que todos somos españoles, pero paradójicamente no podíamos subir con la bandera de España. No nos dejaron finalmente y nos negamos a recoger la medalla en el pódium. Las cogimos después porque si no, nos penalizaban un año", ha contado.

Pese a todo, las medallas han perdido todo su valor para Pablo. El menor reconoce sentirse "muy tocado" tras lo ocurrido. Puedes leer su carta completa a Carlos Herrera aquí.