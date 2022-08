La Delegada del Gobierno en Aragón, sobre los pinchazos: "No podemos ceder ante esta alarma"

Desde que se comunicaran los primeros casos durante el desarrollo de las fiestas de los Sanfermines, las denuncias por pinchazos a mujeres en contextos de ocio nocturno han aparecido en otros muchos puntos de la geografía española. Desde ese punto que marcamos como el inicio, los casos y las denuncias no han parado de sucederse creando una más que peligrosa tendencia. Con más de un centenar de denuncias confirmadas en nuestro país, pese a que, según los estudios y análisis, en ningún caso ha habido sumisión química, la tendencia sigue una peligrosa línea ascendente.

En función de las fiestas que se van produciendo, se van desplegando un nuevo dispositivo en función de las recomendaciones de los expertos y autoridades competentes. Pese a ello, tal y como se informó en COPE a primera hora de esta misma mañana, la Policía Nacional investiga seis posibles pinchazos registrados en las dos primeras jornadas de las Fiestas de San Lorenzo 2022 en Huesca, cinco de ellos a mujeres y uno a un hombre que advirtió la supuesta agresión cuando se encontraba en una zona de concentración de bares. Según ha informado la Comisaría de Policía de la ciudad de Huesca, estas personas fueron derivadas por los agentes al Hospital San Jorge para someterse a análisis que pudieran verificar la posible inoculación de sustancias químicas, en virtud del protocolo establecido contra este tipo de delitos.

Para hablar más en profundidad sobre el tema, la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, atiende a"Herrera en COPE" para despejar todas las dudas sobre cómo se está viviendo esta compleja situación en una de las grandes fiestas del territorio nacional además de despejar todas las dudas sobre lo que ya ha sucedido en estos primeros días de celebración.

“Llevamos dos días de fiestas y, en estos dos días, se han producido seis pinchazos de los cuales solamente hay una denuncia. Pero bueno, esto no quiere decir que no se estén investigando. Se están investigando los seis, pero, denuncia, al respecto solamente es una. Decir también que, de esos seis, los últimos los tres últimos se han producido durante la tarde y la noche de hoy. También hay que mencionar que sí que es verdad que hay uno que ha sido realizado a un varón”, responde Serrano al ser preguntada por la cantidad de pinchazos que se han producido durante estos días en dichas fiestas.

El papel de las autoridades competentes y de los cuerpos de seguridad del estado es fundamental tanto para prevenir este tipo de situaciones cómo para solventarlas en caso de que se produzcan. Para ello, han de tener claro un protocolo de actuación de máxima alerta pese a que la sumisión química no se este produciendo. Tal y como explica la delegada, "la verdad es que los pinchazos, con todas las hipótesis abiertas sobre la intención que puedan tener, sí que es verdad que son una agresión como tal. Ante esto, desde las juntas de seguridad y desde todos los cuerpos de seguridad que están dijéramos alarmados ante este fenómeno".

"Ellos realizan el protocolo que se activó con la colaboración de los distintos medios y es el que se está llevando a cabo. La verdad es que está resultando positivo, pues porque en el momento en que cualquiera de las víctimas ha notado eso seguidamente se le ha trasladado desde policía al hospital, para que le puedan realizar los análisis numéricos necesarios para saber si hay alguna sustancia que, como bien decías, hasta el momento desde luego ninguna de las personas da que se le ha suministrado una sustancia química. Creemos que estamos ante un estado de alarma que está creando desde luego alarma, miedo y temor”, agrega Rosa ratificando el papel de los cuerpos de seguridad a la vez que manifiesta que hay que tener preocupación con el alarmismo.

Aún así, pese a que tal vez se esté generando cierto revuelo con todo lo que rodea a las drogas y a las sustancias estupefacientes, cuando es algo que no se está produciendo, la peligrosa práctica debe conllevar una situación de alerta y precaución entre los españoles dado el incremento de su incidencia, especialmente en mujeres: "Sí. Sí es que es lo que nos preocupa. En unas fiestas donde hay actos multitudinarios y donde luego el temor entre las mujeres que quieren disfrutar libremente de su ocio y de estas fiestas, lo que no deja de ser y de decir, es que es otra forma, de crear una violencia. Es una manera de sacar fuera a la mujer de esos espacios de de ocio”.

"Yo creo que está siendo un fenómeno desconocido como decía anteriormente. Es algo que no sabemos muy bien, pero que cada vez yo creo que tenemos más claro que es más el temor y la alarma que se está dando, afortunadamente, sin que haya un delito posterior. Pero desde luego hay que decir, yo creo, dos cosas: no podemos ceder ante esta alarma y otra, que la policía desde luego no va a estimar en medios para poder localizar a esos agresores, porque esto no puede quedar incómodo", expresa Serrano explicando así las claves a tener en cuenta sobre este asunto y volviendo a hacer un llamamiento a instaurar la precaución sobre el alarmismo.