La definición de Herrera sobre Iglesias tras sus mentiras en el debate electoral: "Pablo..."

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha analizado las principales claves de la actualidad que marcan este viernes, centrándose sobre todo en la campaña electoral en la Comunidad de Madrid. En este sentido, Herrera ha querido comentar el último CIS de Tezanos que da aire a la izquierda para poder sumar y formar Gobierno: "Ha aparecido Tezanos y ha dicho que la izquierda puede gobernar, y puede llevar razón. Todos coincidimos en que Tezanos está al servicio de la causa, pero debemos prestar atención. Una de las claves es saber si Ciudadanos consigue ese 5% y es ahí donde puede hacer un descosido al PSOE. La clave del CIS es movilizar a la izquierda, por eso dice que los votante de izquierdas no se queden en casa. Todo ello a pesar de la campaña que está haciendo el PSOE, es el partido sanchista. Dice una cosa y a mitad de campaña dice que no va a poder ser porque ustedes con vuestro voto quieren que yo me entienda con Iglesias. Eso se hace normalmente cuando se ha acabado la campaña, pero nunca a mitad. El cuento ya se lo saben, de no querer pactar con el radical de Iglesias a decir que tienen 12 días para ganar las elecciones".

En este sentido, Herrera ha señalado que a Ángel Gabilondo se le ha pegado el carácter mentiroso de Pedro Sánchez: "Aun con esta sinceridad siguen sin decir la verdad. La verdad y Sánchez son incompatibles. Sánchez no te dice la verdad hasta con la hora. Todos los que están con él se contagian de ello. Con Gabilondo te dan muchas ganas de reír.

Por ello, el director de 'Herrera en COPE' ha apuntado que ya hay pocos votantes de centro que se creen el discurso del Partido Socialista. "La culpa no es de Ciudadanos. El problema es que los votantes no se creen el programa del PSOE porque han demostrado que no es un partido de centro. Son de izquierda radical, bueno son oportunistas. El voto de Ciudadanos se va a Ayuso y ahí está intentando frenar esa fuga Edmundo Bal".

Por último se ha referido a Pablo Iglesias y a las diferentes mentiras que protagonizó antes, durante y después del debate del pasado miércoles en Telemadrid: "Pablo Pinocho. Iglesias estuve sembrado en el debate. Lo primero con el taxi, que se cambió unas calles antes y encima era de un candidato de Podemos. A la salida le estaba esperando el coche oficial. Después se comentó que durante el debate él decía que organizaba la residencia de ancianos. Ayuso le desmontó todo eso, porque ahora Margarita Robles ha redactado un informe que demuestra que defensa fue quien desinfectó las residencias. Él solo sabe mentir, él estaba viendo series en su despacho".