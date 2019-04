Los tertulianos de 'Herrera en COPE': "Sánchez ha demostrado su dependencia de Vox"

El presidente Pedro Sánchez ha aceptado este viernes participar en un debate con los candidatos del PP, Cs y Unidas Podemos en RTVE el 22 de abril y en otro con el mismo formato el día 23 en Atresmedia, aunque lo considera una "anomalía" y un "error impropio de una democracia establecida", ha informado la dirección del PSOE. Sánchez, que señala que así el PSOE "no podrá ser acusado nunca de impedir la celebración del debate", resuelve de esta manera el conflicto generado en torno a los debates electorales, en el que el PP, Cs y Unidas Podemos apostaban por debatir el día 23 en Atresmedia y el PSOE por hacerlo en RTVE el mismo día.

Tras el anuncio, los tertulianos de 'Herrera en COPE' han opinado sobre este cambio de decisión de Pedro Sánchez. Para Joaquín Leguina es una bajada de pantoles del periodista. Jorge Vilches, además, demuestra el absoluto grado de dependencia que tiene el PSOE de Vox para seguir en Moncloa. "Deja a las claras la dependencia que tiene el PSOE tanto en su retórica para presentar a las tres derechas como en las urnas de las circunscripciones pequeñas donde le favorece que esté Vox. Al PSOE le beneficia que esté Vox porque destruye el voto del centro-derecha. Más claro no lo ha podido dejar", ha dicho.

Por último, Leguina no entiende la estrategia que ha seguido Ciudadanos en esta campaña. "Sánchez se ha colocado en el centro y ese sitio se lo ha dejado Cs. No sé si es por inexperiencia o por falta de sentido común. ¿Por qué Rivera dijo que con el PSOE no iba a pactar nunca?", se ha preguntado el veterano político.