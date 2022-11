David Serrano, en 'Herrera en COPE': “En España ya hay gente súper preparada para hacer buenos musicales”

David Serrano de la Peña es director, productor, autor, adaptador y guionista de cine, televisión, teatro y musicales. “Días de fútbol”, “Días de cine”, “Una hora más en Canarias”, “Tenemos que hablar”, “El otro lado de la cama”, … son parte de la historia de David. Actualmente se dedica a lo que más le gusta, los musicales, así se lo contaba a Carlos Herrera: “Me fui enamorando del género y ahora es lo que más me gusta hacer”. La historia de David dirigiendo equipos comenzó sin saberlo cuando solo era un niño: “Un día, me dijeron mis padres que cuando yo jugaba a fútbol, no era el más bueno pero si el que más gritaba, entonces me di cuenta que llevo gestionando equipos desde que tenía 7, 8 años”

Entre los musicales que ha realizado el director, se encuentran los más vistos del país, “Matilda”, “Billy Elliot”, “Grease”, …muchas adaptaciones que han sido todo un éxito. En la charla con Carlos, dice: “Cuando traes musicales de Londres o de Estados Unidos hay dos maneras de hacerlo, por un lado la réplica, que es repetir el equema que se ha hecho allí y la otra es comprar los derecho de las letras y hacer tu propia versión, que es lo que hacemos”. “Eso para mi es lo creativo”. Otra de las complicaciones de hacer una adaptación, es la capacidad de traducir algo al castellano y que suene como si en el propio idioma se hubiera escrito, sobre todo, las canciones: “Siempre adapto las letras con mi hermano, lo más importante es hacer que suene bien, que es el trabajo más complicado para el adaptador”.

En sus obras, toman un protagonismo importante los niños, por eso, Herrera le pregunta cómo es trabajar con niños, a lo que responde: “Tenemos casi 60 niños”. “Hicimos un casting, vimos unos 700 niños, nos quedamos con 58, 59 y a partir de ahí los tuvimos un año y medio dandoles clases dependiendo del papel que tenian que hacer, 2 o 3 días a la semana”. “Tenemos una niña con nosotros que tiene ocho años, cuando empezó con nosotros tenía 6”. Tan buena es la cantera que ha creado que muchos de ellos han decidido continuar: “De los seis que estrenaron "Billy Elliot", cinco están haciendo series, muchas chicas también se dedican al mundo audiovisual”.

Su nueva película, “Voy a pasármelo bien”, es una película casi bibliográfica: “He contado mi vida pero teniendo en cuenta las historias que me hubieran gustado ver en esa edad”. “Entonces quise hacer una película como la que me gustaban a mi”. “Contar esas historias del primer amor, creo que ha quedado muy bien”.- Cuenta el director de la misma.