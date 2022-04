Daniel Guzmán, en 'Herrera en COPE': “Lo que me apasiona es contar historias”

Han tenido que pasar siete años. Casi una década hasta que el director e intérprete Daniel Guzmán haya estrenado su segunda película. Se titula 'Canallas', está protagonizada por su amigo Joaquín González y comparte pantalla con Luis Tosar en el papel de Luismi y el mismo Daniel como el Brujo. Un filme en el que vuelve a poner el foco en su barrio, como ya hizo en 2015 con 'A cambio de nada'. Pero con una diferencia bastante importante respecto a la anterior. Y es que, si la primera fue un drama, 'Canallas' es una comedia donde Daniel Guzmán vuelve a demostrar que, como él mismo ha afirmado, “lo que me apasiona es contar historias”. Por esta razón, ha explicado que no distingue entre su faceta como actor o su profesión detrás de las cámaras. De hecho, la premisa que sigue en todos sus trabajos es siempre la misma: “Que sea creíble, veraz y que intente hacer disfrutar ya sea riendo o emocionando”.

Un sentimiento que ha querido reflejar en 'Canallas', su última película protagonizada por su gran amigo Joaquín González. Un papel que, desde el principio, supo que le pertenecía a él a pesar de no ser un actor reconocido: “Sí. La verdad es que, igual que en 'A cambio de nada' con mi abuela o con los dos niños no profesionales, siempre quise hacer una mezcla entre actores no profesionales y profesionales en busca de esa veracidad o de esa frescura o para conectar con el público”. Por eso, ha aclarado, no solo tuvo clara la elección de Joaquín, sino también de su familia, que ellos serían los protagonistas de 'Canallas': “Los personajes principales son Joaquín, Luismi y el Brujo pero también está la familia de Joaquín que la interpreta su familia real. Están su madre, su hija, su hermano y hacen un papel extraordinario”.