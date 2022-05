Dabiz Muñoz, en 'Herrera en COPE': “Hace treinta años la gente acababa en la hostelería como recurso”

La cocina de vanguardia está últimamente de moda. Y una de las personas que ha colaborado en ello es, sin lugar a dudas, el cocinero Dabiz Muñoz. No es un chef al uso, sino que está lleno de energía y nuevas ideas. La última la ha materializado en RavioXO, un restaurante en el que el cocinero homenajea a las pastas y los 'dumplings' universales y que surge de DiverXO, su restaurante más icónico.

El chef ha estado charlando con Alberto Herrera de su pasión: la cocina. Una que comenzó cuando él tenía 12 años, sentado en el restaurante Viridiana, situado en la calle Juan de Mena, 14, en la capital. Un lugar en el que, como ha detallado Muñoz, ha comido platos “de aquella época. Fíjate que han pasado treinta años y todavía soy capaz de recordarlos”. Sin embargo, hay un plato que le fascinaba por encima de todo a pesar de tener doce años. Una comida que ha querido explicar en 'Herrera en COPE': “Era una especie de paté hecho con hígado de oca en aquel entonces que lo ponía sobre una tostada de pan ácimo y aquello me pareció la cosa más increíble que había tomado en mi vida”.

Su historia con la cocina, como ha explicado Alberto Herrera, viene de cuando era muy pequeño. Y recuerda especialmente los primeros platos que hizo aunque, al final, ha explicado “cocinaba un poco de todo, un poco guarrerías porque no tenía conocimientos”. Una pasión que, sin embargo, “mantenía en absoluto secreto con mis amigos porque me daba vergüenza”. Una reacción que ha querido explicar: “Ahora ser cocinero para un niño de trece o catorce años es cool, es molón. Ha cambiado mucho la película, en aquel entonces yo no conocía a absolutamente nadie de mi alrededor que, con mi edad, quisiese ser cocinero, básicamente porque la profesión hace treinta años era para gente que, muchas veces, acababa en la hostelería como recurso”. Una situación que, afortunadamente, ha cambiado y donde la cocina, a día de hoy y gracias a personas como Dabiz Muñoz, es una profesión de alto nivel.