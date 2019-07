Cuca Gamarra: “Sánchez ejerce el puro tacticismo con el objetivo de repetir elecciones”

La vicesecretaria de política social del PP ha negado en 'Herrera en COPE' que “los partidos de centro derecha estén haciendo la pinza para impedir la investidura de Pedro Sánchez”.

Lo que está haciendo el PP, añade Cuca Gamarra, es “ejercer la responsabilidad y la madurez que exige el momento que vivimos. La pinza a España se la está haciendo el PSOE y Sánchez que ejerce el puro tacticismo con el objetivo de llegar a unas nuevas elecciones”.

La diputada popular aclara que a Pedro Sánchez “se le ha trasladado la posibilidad de pactos para garantizar la gobernabilidad” del país pero Sánchez ha elegido como socio preferente “al populismo de Pablo Iglesias y a Bildu”.

Recuerda que, como candidato a presidir el ejecutivo de España, lo que tiene que hacer es negociar y plantear un programa de gobierno que, a día de hoy, los españoles desconocen. Concluye que “a Sánchez no le importa España, solo piensa en sí mismo y en el poder”. Cuca Gamarra insiste en que Sánchez tiene la obligación de dotar a España de un gobierno y advierte de que con los apoyos que cuenta no le saldrán gratis. “Es evidente que Sánchez ha elegido la ruptura de España por eso el PP no puede abstenerse en la sesión de investidura”.