Cristian Puig, en 'Herrera en COPE': “Me he encontrado muchos hombres del saco, no solo a uno”

Son muchos los misterios que encontramos en nuestro día a día. Fantasmas, avistamientos de OVNIS, el monstruo del Lago Ness y muchos más. Preguntas sin respuesta como los que investiga el policía nacional Cristian Puig que acaba de publicar 'Tras la pista del misterio: Dossier extraoficial de un policía nacional', un libro en el que nos analiza algunos de estos fenómenos paranormales.

Su primera gran investigación fue cuando era niño, cuando buscaba al famoso hombre del saco. Y como él mismo nos ha contado lo ha encontrado. “Tengo que decir que he encontrado a muchos hombres del saco, no solo a uno”, nos ha explicado haciendo referencia a su labor como policía.

Sin embargo, su pasión por encontrar misterios es lo que ha guiado su vida. “La mía es esa, buscar anomalías y, al final, la vida nos pone en nuestro sitio. Yo creo que he sido eso siempre” nos ha explicado sobre su faceta como investigador de misterios. También nos ha confirmado que siempre le ha interesado el tema pero llegó el día en el que pensó que “quería saber si era verdad”. La solución era averiguar e investigar sobre el terreno. “No me conformada con leer y saber, quería investigar, encontrarme con el fenómeno de frente y saber si es verdad” nos ha contado mientras ha asegurado que “el misterio se te aparece con fenómenos paranormales o que no tienen explicación” pero que es inevitable que no aparezca.

Como nos ha detallado, a Cristian le da igual que clase de misterios investiga. “Me gusta perseguir de todo. Lo primero que me encuentro, allá que voy”, nos ha dicho. Sin embargo, sí que asegura que ha investigado más el tema de los OVNIs que otra cosa. Algo que, según él, puede ser porque cree que es “más fácil encontrar datos”. Eso es lo que le sucedió con la historia de Ricky B, la anécdota que le animó a escribir el libro.