La crisis del PP, los pactos con Vox y la inflación: la entrevista a Feijóo en COPE, en cinco claves

El presidente de la Xunta de Galicia y aspirante a liderar el PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha concedido a Herrera en COPE su primera entrevista después de postularse como candidato a liderar la oposición. Feijóo se ha sincerado sobre los motivos que le han llevado a tomar esa decisión y ha ofrecido pinceladas sobre cómo será su labor al frente de la oposición. Estas son las claves de la entrevista a Núñez Feijóo.

La crisis en el PP

Feijóo ha lamentado la crisis que ha vivido su partido en las últimas semanas y que ha acabado precipitando la salida de Casado y García Egea de la dirección: “Hubo interferencias y desconsideraciones que han producido una tensión y una implosión que nos han llevado a esta situación de desconfianza y falta de unidad. Las últimas semanas han sido muy decepcionantes y anteriormente hubo hechos en otras comunidades y provincias que nos sorprendieron a todos. Se ha desencadenado una crisis que debemos zanjar y mirar hacia el futuro. Sobre todo porque tenemos el peor gobierno de la historia reciente de España”.

La inflación y la crisis económica

Feijóo ha incidido sobre la gravedad de la situación económica que vive España, y lo importante que es cambiar el gobierno para reverir la situación: “Los españoles somos más pobres que en 2019 y probablemente lo seamos hasta 2023. Las rentas más bajas tienen el impuesto más injusto que es la inflación. No podemos vivir teniendo un aumento del 7% de los precios al mes”.

Su gestión, su mayor aval

El presidente gallego ha reivindicado su gestión al frente de la Xunta como su mayor aval político: “Los políticos tienen que tener experiencia en gestión. No se puede gobernar España sin tener ninguna experiencia de gestión previa. Puedes ser un gran líder político, pero la gestión es la cara B de ese single que es dirigir un país”.

El PSOE no está legitimado para cuestionar los pactos del PP

Ante las críticas de la izquierda a los acuerdos del PP con Vox, Feijóo ha asegurado que el actual PSOE no tiene legitimidad para criticar los acuerdos del PP: "La izquierda no está legitimada para hacer campaña porque otro partido haga coalición con otro partido. Para hacerlo tendrían que dar ejemplo. El PSOE de González quizás estaría legitimado, porque no me lo imagino pactando con ERC y Bildu, como no me imagino que lo hicieran Rubalcaba, Borrell o Almunia. Pero lo que opine el partido sanchista sobre los pactos del PP no nos preocupa”.

El centro derecha debe volver a unirse

Feijóo ha querido mostrar su respeto por los votantes de Vox, pero incidir a la vez en que el PP y Vox son partidos muy distintos: “Tengo mucho respeto a la inmensa mayoría de votantes de Vox, porque votaban al PP. Y debemos analizar por qué han dejado el PP para votar a Vox. No comparto el discurso de Vox. El PP y Vox no son lo mismo. El PP no es un partido antiautonomista, euroescéptico ni populista. Vox no es el PP. Ni el de ahora, ni el de antes. Y cuantos más votos tenga Vox, más durará el PSOE en el Gobierno. Debemos conseguir captar a la mayoría de votantes de Vox”.