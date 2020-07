Consejos para viajar de forma segura en la nueva operación salida

La pandemia del nuevo coronavirus ha detenido nuestras vidas, nuestras rutinas y también nuestros vehículos. Inmersos como estamos ahora en la “nueva normalidad” y a punto de entrar en agosto, llegan las vacaciones de verano. Lo que significa que las carreteras volverán a congestionarse y se prevén miles de desplazamientos a partir de este viernes. Por ello, es necesario volver a concienciar a la población de que sean cautos al volante para evitar riesgos innecesarios.

Sobre este asunto hemos hablado esta mañana en 'Herrera en COPE' con el Fiscal Coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas. En primer lugar ha querido enviar un mensaje de respeto “a las normas sanitarias”, no solo para no contagiarse ellos, sino para no contagiar, ya que la sociedad se está enfrentando “a un gravísimo problema de salud pública”.

A continuación, sobre la seguridad vial, ha recordado que son “tragedias individuales” y que bajo ningún concepto “son estadísticas”, ya que no solo afecta a quien lo sufre y a sus familiares, sino a terceras personas que pueden verse inmersos en una desgracia. Bartolomé Vargas pide “que se cumplan todas las normas” y ha anunciado, que desde hoy viernes, hay un enorme operativo de la DGT en las carreteras, aunque sí ha mostrado su deseo de que “no tengan que actuar”

Irresponsabilidad al volante

El Fiscal Cooordinador de Seguridad Vial ha comparado a los adolescentes al volante con su actuación con la Covid. Generalmente, aunque no ha querido generalizar, el adolescente es “una persona inmadura e irresponsable” que cree que a él no le va a pasar nada. Sin embargo, sí ha querido recordar que no todos son así, ya que “hay quienes cumplen las normas sanitarias y las de seguridad vial”, aunque sí cree que se trata “de una minoría que nos hace daño a todos”

“No está en la edad sino en la madurez personal” ha dicho sobre las personas de este grupo de edad. Ha explicado que “hay jóvenes con gran madurez”, y gente más mayor “que no la tiene”. Sin embargo ha insistido que muchos de ellos “ven las estadísticas pero no la individualidad del sufrimiento”.

Para terminar ha enviado un mensaje de “respeto absoluto a las normas” y ha afirmado que tanto el exceso de velocidad como el uso del móvil son los motivos que causan “más siniestralidad”. Finalmente ha concluido diciendo que “hoy es un día para estar concentrados” pero sin dejar de disfrutar de estas vacaciones.

Si vas a coger el coche los próximos días, recuerda tener precaución. No solo por ti, sino por todos los que están contigo en la carretera.