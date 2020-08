La Consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana: “El 60% de los pacientes en UCI tiene menos de 65 años”

Las nuevas medidas restrictivas acordadas el viernes pasado entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas ya han entrado en vigor en la Comunidad Valenciana con el fin de detener la expansión del virus. Sin embargo, a diferencia de otras, han establecido un plazo de 21 días en el que no se podrá fumar al aire libre y el ocio nocturno permanecerá completamente cerrado.

Sobre esto y otros asuntos hemos hablado esta mañana con la la Consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, en 'Herrera en COPE'. La consejera valenciana ha desvelado que se ha establecido un plazo de 21 días de medidas restrictivas, ya que “es lo que los epidemiólogos establecen para ver el impacto que han tenido” dichas medidas.

La consejera no has explicado que, además, han ampliado la prohibición de fumar a las playas si no se puede guardar una distancia de seguridad de al menos dos metros.

“Hace veinte días pusimos en marcha playas sin humos”, ha explicado. Por ello, han incorporado esta nueva medida, porque quiere que esta normativa “también se respete en las playas”. Una normativa que, además, “compromete al ayuntamiento a quienes acuden a las playas” a no fumar en estos espacios si no hay distancias de seguridad. También ha afirmado que estas prohibiciones, así como las relacionadas con el ocio nocturno, “seguirán vigentes hasta el jueves de la semana que viene”.

Incidencia en la Comunidad Valenciana

Si bien hace unos días la comunidad se encontraba por debajo de la media española, los casos se están incrementando “paulatinamente”, y por ello quieren “ver cómo evoluciona esta semana con las medidas restrictivas”.

Ana Barceló ha declarado que se está llevado a cabo un rastreo más profundo, por lo que es lógico que aparezcan nuevos casos, muchos de ellos asintomáticos. En el momento en el que detectan un caso positivo, “se hace el estudio de contactos y se corta cualquier transmisión”. Por otro lado, la consejera de Sanidad valenciana cree que esta incidencia también se ha incrementado después del levantamiento del estado de alarma y la movilidad de los ciudadanos, tanto dentro de la comunidad como fuera.

Estado de los hospitales

Ana Barceló ha afirmado que la carga en los centros sanitarios y hospitales “ha ido incrementándose”. Especialmente en la UCI, donde hay 32 casos más. También ha mostrado su preocupación por la reducción en la media de edad de los pacientes con el virus, ya que “no estamos hablando de personas de más de 65 años, sino de personas más jóvenes”.

“Cerca del 60 por ciento de las personas que ingresan en la UCI se encuentran en la franja de edad entre 35 y 65 años” ha confirmado. “Se está invirtiendo la pirámide de contagios”.

Mayor coordinación con el Ministerio de Sanidad

La consejera de Sanidad ha confirmado en los micrófonos de COPE que durante la pandemia, y en los momentos más agudos, “tuvieron reuniones todos los días” con el Ministerio de Sanidad. De hecho, a día de hoy, aún se reúnen “todas las semanas” y cree que la comunicación y coordinación “está siendo estrecha”.

“Cada comunidad, conociendo su territorio, ha ido aplicado las medidas que ha considerado que eran adecuadas y oportunas” ha concluido.