¿Cómo está siendo el curso escolar en otros países europeos?

Son muchas personas las que se preguntan cómo se están elaborando los protocolos de seguridad para volver a los colegios en septiembre de forma segura sin poner en riesgo la salud de los más pequeños ni de sus familias. Para conocer cómo se está asumiendo la vuelta al cole, este mediodía en 'Herrera en COPE' hemos hablado con dos españolas que residen fuera de nuestras fronteras.

Suecia

Paula Clemente es una española que reside en Estocolmo. Tiene una hija de dos años y nos ha contado que las guarderías abrieron hace dos semanas, aunque los colegios e institutos los hicieron ayer. Sin embargo, Paula considera que “Suecia no ha sido el ejemplo”, ya que no ha cerrado los colegios. “Solo en verano porque venían las vacaciones”, ha afirmado.

Las autoridades tan solo pedían que si un niño tenía síntomas, se quedara en casa, pero ha confesado que “no han tomado ninguna medida” y que en Suecia han pasado miedo. Asimismo añade que los centros educativos no informan a los padres si hay algún positivo en la escuela.

Finalmente, Paula explica que no es que Suecia no haya notificado tantos casos en los colegios, sino que “no se ha informado”, algo que para ella no es seguro.

Finlandia

Por su parte, Aída Puente trabaja como profesora de español en Tampere, en el sur de Finlandia y a tan solo dos horas de Helsinki. En la ciudad en la que vive no hay casos de Covid actualmente, y aunque a principios de agosto tuvieron “un pico de 37 casos”, a mediados ya solo había tres. Nos ha explicado que la incidencia era baja y por ello “las normas son diferentes”.

En los colegios de Finlandia, ha explicado, existe cierto escepticismo entre insittuciones y padres, ya que casi todas las medidas están enfocadas para “evitar contagios y gestionar cuarentenas puntuales” en caso de necesidad.

En general, en Finlandia hay un número muy reducido de alumnos por clase, por lo que han decidido que los niños tengan diferentes horarios y solo tengan contacto “con los de su clase”. Sin embargo, el mayor problema está en los padres que tengan más de un niño por los horarios, aunque “la conciliación familiar es bastante buena”, ha confirmado.

Para los alumnos adolescentes y universitarios, ha explicado, se está partiendo de la base de llevar a cabo una educación a distancia. Finalmente tampoco van a aceptar nuevos alumnos Erasmus este año, algo que ella no sabe “si es comprensible o no”, dado que muchas de estas clases serán, probablemente, a distancia.