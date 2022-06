¿Cómo debemos afrontar los suspensos y aprobados de nuestros hijos?

Sin darnos cuenta nos hemos metido en la recta final de junio y eso ya sabemos lo que significa: vacaciones de verano. Los primeros que las cogen son los estudiante y de aquí a septiembre, tienen vía libre para disfrutar y descansar, sobre todo si han sacado buenas notas. Que se lo merecen. De hecho hoy es el último día de clase para los alumnos de Aragón, Cataluña, Galicia, algunos de Navarra, Ceuta y Melilla.

El resto lo harán entre mañana y pasado. Ayer ya se despidieron del pupitre los asturianos, valencianos y extremeños. Y con el final de curso, además, llega la hora de rendir cuentas en casa. ¡Ay las notas! Lo temidas y lo esperadas que son a la vez. A todos los padres nos gusta, claro, que los niños lleguen a casa con unas calificaciones buenas, y que se esfuercen para conseguirlas. Pero hay veces, que las matemáticas, o el inglés, o la lengua, pues nos cuestan un poquito más, y se nos resiste esa buena nota.

¿Son buenos los premios y castigos?

De todas formas, lo cierto es que en España cada vez va a ser más difícil repetir. Los cambios educativos de este curso tienen como uno de sus objetivos principales salir de una lista negra que lastra a nuestro país: España cuenta con el mayor porcentaje de repetidores de Europa. Un 30% de los estudiantes de al menos 15 años ha repetido, como mínimo, una vez de curso. Además, las tasas de abandonoescolar en nuestro país se sitúan en el 16%, muy por encima del resto de países de nuestro entorno.

Aunque no todo es malo. El número de asignaturas suspensas es muy elevado hasta 3º de la ESO. En este curso se produce un cambio de mentalidad. Los jóvenes ya buscan objetivos concretos, y a la vista está. Seguro que has oído en los últimos días de alguien que ha sacado muy buena nota en selectividad, por ejemplo.

Pero hasta que este cambio se produce muchos padres vivimos en un mar de dudas: "¿Qué hago con las notas que ha traído?" Oye, que si son buenas, estupendo. Pero en ese caso, "¿Debería premiarle?" Algunos diréis: "A mí no regalan nada por hacer bien mi trabajo y el trabajo de mis hijos ahora mismo es estudiar" y muchos otros sí que tendréis un pequeño detalle con ellos por el esfuerzo. Y bueno, también está el caso contrario. Que venga con malas notas. Bien porque el chico (o chica) es perezoso, o porque le cuesta más retener los conocimientos. El caso es que no siempre se puede "presumir" de notas.

¿Cómo gestionar a los hijos con diferentes resultados académicos?

Pilar, de Valladolid, tiene en su casa los dos casos: su hija pequeña es muy buena estudiando, pero al mayor le cuesta más. "Pienso que los dos tienen cualidades, pero no le ponen el mismo interés", comenta. Ella ha decidido no premiar a ninguno de los dos, puesto que considera que se les premia constantemente. Y esto es muy importante. ¿Cómo gestionas que uno traiga buenas notas y las del otro sean malas?

La reacción inmediata es clave. Las comparaciones son odiosas. Y si hablamos del que llega con malas notas a casa puede que estemos ante una situación en la que nuestro hijo no quiere estudiar y de ahí sus malos resultados; O puede que no sepa cómo ponerse a estudiar y no tenga un hábito de estudio.

"La parte emocionar no se debe ver comprometida con la parte académica"

A lo mejor nuestra hija tiene alguna dificultad de aprendizaje y, por mucho que se esfuerce, no obtiene los resultados que merece; O incluso que esté sucediendo algo en el entorno de nuestro hijo que le impide estudiar y aprobar. Rafa Guerrero, psicólogo especializado en el ámbito de la educación dice que lo más importante es ver qué es lo que ha sucedido. "Lo que necesita un niño es comprensión y que la parte emocional no se vea comprometida por la parte académica".

Es fundamental querer a nuestros hijos por encima de todo, no hay necesidad de premiar o castigar por las notas que saquen. "El cariño que le tienes a tu hijo no se negocia". En los momentos en los que lo estén pasando mal porque sacan malas notas, es en el que más nos necesitan. "Desde muy pequeños les acostumbramos a que si estudian van a tener un premio. Esto es un condicionante, al final", concluye el experto.