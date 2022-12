Claves de la reforma del Código Penal: "La tramitación en 2015 duró un año y ahora se quiere hacer en 10 días"

Superjueves hoy calificaba Carlos Herrera a esta intensa jornada informativa en la que hay dos importantes plenos sobre la mesa. El primero en el Congreso de los Diputados para derogar la sedición y rebajar la malversación, asunto que ha disparado la tensión entre el núcleo duro de Pedro Sánchez y Emiliano García Page y que pone el foco en el malestar del PSOE.

El otro pleno tiene lugar en Tribunal Constitucional, para estudiar si admite los recursos de PP y Vox que piden paralizar los cambios en el CGPJ y el propio TC que el Gobierno pretende aprobar esta tarde en el Congreso para cambiar las reglas de los nombramientos en el Alto Tribunal.

Ante esta situación, este mismo jueves el PSOE se ha personado ante el Tribunal Constitucional para impedir una suspensión de la sesión en el Congreso. En su escrito, el grupo socialista sostiene que la admisión a trámite de medidas cautelares de PP y Vox q vulnerarían el derecho fundamental de todos los diputados.

RECURSO DE AMPARO: QUÉ PASA SI EL TC LE DA LA RAZÓN AL PP

La colaboradora de Herrera en COPEÁngela Martialay considera esta situación "absolutamente excepcional", y aclara que si finalmente se da la razón al PP "será con votos particulares" ya que "el tribunal está muy fracturado".

EL "ÚNICO" PRECEDENTE

El PP, explica Martialay alega un recurso de amparo, algo "absolutamente excepcional, una medida cautelarísima, algo que el Tribunal solamente concedió en plena vorágine del procés en un recurso que puso el PSC contra la decisión de Puigdemont de ir al Parlament para dar los resultados del referéndum del 1 de octubre.

La tramitación de la reforma del Código Penal en el 2015 duró un año, aquí en 10 días se quiere reformar el Código Penal

¿Por qué hablamos de una situación excepcional?

"Porque es excepcional lo que ha hecho el Gobierno", deja claro la colaboradora de COPE. "¿Cuánto tiempo duró la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal en el año 2015? Un año. Aquí en 10 días se quiere reformar el Código Penal y meter en esa reforma dos enmiendas que afectan a órganos constitucionales y que alteran las mayorías".

En otras palabras explica Ángela Martialay "lo que el Gobierno le está diciendo al Consejo General del Poder Judicial es que tiene que nombrar a mi candidato y tiene que votar así. Pero lo que le está diciendo al Tribunal Constitucional es casi peor, 'yo doy el placet a mi ex ministro y a mi ex alto cargo en Moncloa y además aunque la Constitución regule que el Constitucional se tiene que renovar por terceras partes- yo a través de esa enmienda le digo que no, que por sextas, que tienen que dejar tomar posesión a mis dos magistrados".

Al final lo que está en juego es un recurso "que afecta al entramado clave de funcionamiento del estado de Derecho".

