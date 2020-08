Clara López, la joven madrileña positivo en Covid a la que no le están están rastreando

La situación de la Covid en Madrid comienza a complicarse. Ahora mismo la curva de contagios en la comunidad avanza sin control y hay barrios en los que se han llegado a registrar 434 casos por cada 100.000 habitantes. En estos momentos en Madrid hay poco más de 400 rastreadores en toda la comunidad. Una comunidad que cuenta con más de seis millones de habitantes.

Hace poco, los focos más importantes de coronavirus de la ciudad han comenzado a hacer pruebas PCR aleatorias a 1.000 personas asintomáticas con edades comprendidas entre 15 y los 49 años. Este mediodía, en 'Herrera en COPE', hemos hablado con Clara López, una joven que ha dado positivo por coronavirus y a la que no han rastreado los contactos directos.

Clara nos ha contado que el lunes pasado comenzó a encontrarse mal. “Por la mañana tenía un poco de tos y se fue a dormir porque estaba muy cansada”, ha explicado. Cuando se despertó tenía 38 grados de fiebre y un dolor de cabeza “muy fuerte”. Entonces pensó que era “mucha casualidad” y confiesa que le entró miedo. Clara no salió de su casa porque pensó que podría ser positivo y llamó al teléfono de atención de coronavirus.

“Me preguntaron por mis síntomas y me dijeron que debía llamar a mi centro de salud para que me dieran cita para hacerme la PCR”. Hasta el miércoles, día en el que la citaron para hacerle la prueba, estuvo en su casa. No fue al trabajo por miedo y pidió a su madre que no entrara en su habitación y que intentara no tocar sus cosas.

El viernes recibió los resultados. Clara había dado positivo en coronavirus. Sin embargo la sorpresa fue que las instrucciones se ciñeron a que se mantuviera “14 días en cuarentena”, pero cuando preguntó cómo se llevaría a cabo el rastreo de sus contactos más directos, le dijeron que ellos “no tenían que rastrear”, sin oque lo tenía que hacer ella “por su propia cuenta”.

Una situación, la de Clara, que muy probablemente se haya repetido en otros tantos casos en la Comunidad de Madrid ante el incesante incremento de nuevos positivos y la poca cantidad de rastreadores.