Un científico del Centro Europeo de Astronomía dice que "en cinco años se podrá pisar la Luna"

Con motivo del 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, la Agencia Espacial Europea ha reunido a expertos y científicos que van a explicar como ha evolucionado la investigación y los viajes espaciales.

Mark Kidger, científico de soporte comunitario en Herschl y de calibración de instrumento de plato, ha hablado este miércoles en Herrera en Cope, desde el Centro Europeo de Astronomía Espacial, para revelar detalles tan curiosos como interesantes.

El científico ha hablado del momento en el que se produjo la llegada del hombre a la Luna, en julio de 1969 y de como aquel hito histórico influyó en su vida profesional. “A mi realmente me gustaba mucho el espacio, me gustaba tanto que tenía claro que quería ser astronauta, pero el Apolo XI me marcó para toda la vida”, ha asegurado.

Otro de los temas que ha comentado Mark y, posiblemente uno de los que más expectación causa cuando se habla de la Luna, es la posibilidad de viajar a ella. “Puede ser mucho más rápido de lo que pensamos. Hay muchas posibilidades de que, en los próximos 10 años e incluso más rápido, dentro de 5 o 6 años posiblemente”, ha explicado el científico. Sin embargo, Mark ha comentado que por un vuelo a la Luna "están cobrando unos cientos de millones de euros".

Además, ha avanzado datos de los atronuatas que posiblemente pisen la Luna, “la NASA ya ha dicho que quieren poner una mujer sobre la Luna en su primer alunizaje e incluso están barajando nombres. Hay dos astronautas que han estado recientemente en la Estación Espacial, las dos son muy fuertes candidatas para ser la primera estadounidense en regresar a la luna.” Entre las quinielas también aparece una astronauta europea, concretamente una mujer italiana que pertenece a las Fuerzas Aéreas de Italia.

“Nos hemos dado cuenta de que, si vamos a Marte, vamos a ir desde la Luna. También hay otras razones, y una de las fundamentales, es que las misiones Apolo nos han enseñado lo ignorantes que somos. Fuimos ahí creyendo que íbamos a aprender de todo con unas cuantas rocas y hemos descubierto que por cada pregunta que contestamos, surgen tres más". “La Luna tiene muchísimos recursos y puede ser que un día sea la salvación de nuestra Tierra”, ha explicado el científico.

Además, Mark ha asegurado que él está con los que piensan que "un robot nunca puede remplazar la adaptabilidad de un astronauta". A pesar de ello, "los robots son cada vez más inteligentes, cada vez más capaces de sobrevivir en condiciones que los humanos no pueden sobrevivir, por lo que los dos tienen su sitio", ha dicho el experto.