El certero análisis de Herrera sobre la situación venezolana y el papel de Zapatero en el Gobierno de Sánchez

Un año después de reconocer a Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, lo ha calificado este miércoles de "líder de la oposición", al tiempo que ha defendido a José Luis Ábalos por evitar una "crisis diplomática" al reunirse en Barajas con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

El encuentro de Ábalos y Rodríguez en el aeropuerto de Madrid ha centrado la primera sesión de control al Gobierno con hasta seis preguntas de la oposición -una a Sánchez, tres a Ábalos, una al titular de Interior, Fernando García Marlaska, y otra más a la ministra de Política Territorial, Carolina Darias-.

El desliz jurídico del PSOE que ha provocado una ola de reacciones Un mensaje del PSOE en redes sociales sobre Aznar y Rajoy ha recibido multitud de críticas: "Que os lo explique Dolores Delgado..." 12 feb 2020 - 20:19

Sobre esta evasiva de Sánchez en cuanto a Guaidó, agredido ayer mismo en su vuelta a Venezuela, y sobre la influencia del expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en la gestión de la crisis venezolana por parte de España, ha hablado Carlos Herrera en su monólogo de las 06.00:

"Ayer prácticamente se achicharró al ministro Ábalos. El mismo día que a Juan Guaidó, en el aeropuerto de Caracas, le recibieron después de su gira internacional con golpes, agresiones, insultos o violencia por parte de la chusma de Maduro; la chusma bolivariana. Y a la vez en España, el mismo que le reconocía como presidente legítimo le degrada a Jefe de la Oposición. No el esbirro del chavismo este de Pablo Iglesias, la parte comunista del Gobierno. No, no, Sánchez, el presidente del Gobierno; con lo cual, bueno, al fin vemos que todo casa, dejamos de ver a Maduro como un dictador y recibimos a su vicepresidenta de forma escandalosa con mentiras encadenadas. Y evidenciamos o llegamos a la conclusión de que Rodríguez Zapatero ha convertido a Pedro Sánchez, no Felipe González que le podía haber convencido, y que dice todo lo contrario. Además, del socio que tiene dentro del Gobierno, con lo cual ya saben los demócratas venezolanos que estos no han de esperar nada".