CEO de Endesa, sobre la COP25: "Espero acuerdos para avanzar en la descarbonización de la economía en 2050"

José Bogas, CEO de Endesa, ha sido entrevistado este lunes en 'Herrera en COPE' a propósito de la Cumbre del Clima que se está celebrando en Madrid. Según ha dicho, "hacen falta decisiones políticas, empresariales, inversión, innovacion y análisis científico para promover esta conciencia" por el cuidado del planeta "entre los más jóvenes porque una buena parte de la solución va a estar en la sensibilización de las nuevas generaciones".

Bogas también se ha pronunciado sobre las críticas vertidas por algunas organizaciones ecologistas a las empresas eléctricas por patrocinar la COP25. Según ha dicho, si bien "el sector eléctrico en su origen ha sido un sector que ha contaminado", ello "no quita el hecho del esfuerzo enorme que se viene haciendo desde hace años para tener un mundo más descarbonizado, más sostenible. Esto lo estamos haciendo todas las empresas energéticas", ha insistido. Por ello, no comparte "que no podamos estar comprometidos con un futuro mucho más limpio".

El CEO de Endesa ha dicho que "la innovación tecnológica nos está ayudando muchísimo" en la lucha contra la degradación del planeta ya que "somos muy conscientes de que vivimos en un mundo en el que los recursos no son inagotables".

De la COP25, Bogas espera "llegar a acuerdos que supongan un paso adelante en los compromisos de los países y de las empresas en accciones y objetivos concretos que nos hagan avanzar en la descarbonización de la economía en 2050", así como "un fuerte impulso a la concienciación y sensibilización sobre la necesidad de colaborar todos juntos contra el cambio climático".

A su juicio, a día de hoy "no hay alternativa a las energías renovables" para vivir en un planeta más limpio. Por eso, Endesa va a afrontar de forma voluntaria el cierre de las centrales de carbón con inversiones millonarias para desarrollar en ellas energías renovables, ha desvelado Bogas.