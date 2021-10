Celsius Pictor en 'Herrera en COPE': "Intento darles una nueva vida a aquellos grabados de hace 200 años"

Muchos libros hablan del Camino de Santiago pero ninguno lo hace como este. Esta mañana, en los micrófonos de "Herrera en COPE", hemos estado con Celsius Pictor, ilustrador. Ha sido el responsable de recrear los diferentes imágenes ilustrativas de este libro a través de grabados, pinturas de siglos atrás y la utilización de animales como cabezas de nutrias, cueros, reyes o caballeros.

El libro está escrito por José. Valés y Olga García Arrabal y nos muestra parte el Camino de Santiago pasando por un contexto histórico y medieval. Los autores hablan de leyendas, tradiciones, aventuras, hechos noticiosos, curiosidades y narraciones relacionadas con el Camino, utilizando el itinerario con las poblaciones y la cultura.

"Yo me he criado en Orense de pequeño y eso hizo que me llamara la atención recrear estos dibujos ya que me hacía estar en contacto con la naturaleza. Llegó un momento en que todo eso ha ido decantando en mí, me leía muchos libros de grabados y lo que hago ahora es retomarlos y utilizarlos para expresarme hoy para transformarlo en algo nuevo" ha manifestado el artista.