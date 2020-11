Caso Elena Cañizares: ¿es legal compartir conversaciones de Whatsapp en redes sociales?

Elena Cañizares, una estudiante de Enfermería, se ha convertido en trending topic este lunes después de denunciar a través de las redes sociales que sus compañeras de piso le habían presionado para marcharse a casa de sus padres al confirmarse que había dado positivo en Covid-19. La joven difundió en Twitter las conversaciones que tuvo con sus compañeras en un grupo de WhatsApp -con audios y mensajes de texto- para denunciar esta situación,

Para conocer si es legal revelar las conversaciones privadas en redes sociales, este martes ha sido entrevistado en 'Herrera en COPE' el doctor en Derecho Efrén Díaz, abogado experto en Protección de Datos. Según ha dicho, difundir una conversación en redes sin consentimiento de todos los partícipes no es tanto un delito como una “actuación ilegal”. “No solo lo grave es delictivo, también las infracciones a normas. Como afecta al secreto de las comunicaciones sí se estaría vulnerando una norma y llevaría aparejado sanciones”, ha razonado.

Para discernir si la conducta es ilegal, ha dicho que “habría que diferenciar en qué canal se revela y qué se revela. Si es un canal como WhatsApp, privado, estaríamos en el ámbito doméstico, donde no habría mayor sanción. Si se produce una revelación de comunicaciones fuera del ámbito personal a través de redes sociales podríamos estar ante una infracción de la ley de protección de datos o ante un posible delito de revelación de secretos”, ha explicado el jurista.

“Más que de la cantidad -de lo que se revela- hablaríamos del tipo de datos. Si son identificativos -de las personas-, hablaríamos de datos personales. Además, si esa revelación es sobre datos de salud o de creencia, la penalidad es mayor. Hay mucha polémica porque hay algunos que han afirmado que esto no es sancionable, con lo que no estoy de acuerdo, pues la propia enfermera ha difundido los mensajes. No solo es coger el dato, sino difundirlo”, ha explicado Díaz.

Y es que, existen normas como la Ley Orgánica 1/1982 de protección al honor, la intimidad y la propia imagen que protegen el uso de la voz o la imagen de una persona sin su consentimiento.