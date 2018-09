Casado estalla por el acoso que sufre por su máster: "Uno ya se siente víctima"

El presidente del PP Pablo Casado ha rechazado la propuesta de Sánchez de eliminar los aforamientos para delitos ajenos al cargo y cree que se trata de otro "globo sonda" del Gobierno. En su entrevista con Carlos Herrera de este martes, el líder del PP asegura que "España no está para reformas constitucionales con los interlocutores políticos que tenemos".

Durante la charla en 'Herrera en COPE', también ha habido tiempo para hablar de su polémico máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Casado, que ha asegurado que este tema le produce "hartazgo", se ha defendido en un tono muy duro pero contundente. "En el caso de Sánchez estamos ante un título habilitante, pero el mío es un curso irrelevante. El problema es que si en España el debate durante cinco meses es lo que hizo un señor para su doctorado o para el bachiller, tenemos un problema. Son cortinas de humor para tapar lo que de verdad importa: que se destruye empleo, que crecemos menos que en los últimos años, que estamos subiendo el gasto...", ha dicho.

El líder del PP ha reconocido además estar "harto" de este tema y pide que le dejen "en paz". "Si una universidad hace algo malo, que se lo pregunten a ellos. Uno ya se siente víctima. Parece que a mí me habrán buscado problemas de patrimonio, de juergas, de pareja... Como no han encontrado nada, han ido a ver el curriculum vitae. No da para tanto. Yo no voy de catedrático de metafísica ni de registrador de la propiedad. Nunca he arremetido contra los jueces ni contra las universidades, pero esto me produce mucho hartazgo". Y avisa: "Hay que decidir si seguimos baremando a los políticos por si se saltaron los semáforos en rojo o por abrir la Constitución en canal para tapar un escándalo personal. En lo que a mí respecta, como ya he dado tantas explicaciones y no oculto nada, que digan lo que quieran. Yo a lo mío".