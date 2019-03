Casado confirma en COPE que el PP no estará en la huelga feminista porque el manifiesto es "inasumible"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado el trato que este miércoles recibió en el municipio navarro de Alsasua, donde fueron agredidos dos guardias civiles y sus parejas ahora que la Audiencia Nacional descarta el delito de terrorismo. “No fuimos bien recibidos y el dueño del bar nos echó”, ha dicho. Del mismo modo, se ha preguntado dónde estaban las “feministas de izquierdas” porque no “defendieron a las novias de los guardias civiles”.

Según ha dicho este jueves en 'Herrera en COPE', Pedro Sánchez está negociando con el PNV “la salida de la Guardia Civil de Navarra”. A su juicio, el PNV “negocia en nombre de Geroa Bai” la anexión de Navarra al País Vasco, de modo que la hoja de ruta del independentismo catalán puede retomarse en el País Vasco de salir Sánchez de nuevo investido presidente, ha alarmado.

Casado ha criticado al presidente del Gobierno por “instrumentalizar” las instituciones públicas a su favor. Lo ha hecho con “el CIS, con TVE, con el Senado y con el Rey”, ha enumerado. Además, ha señalado que “nunca se había utilizado la Diputación Permanente del Congreso para validar reales decretos no urgentes”. En este sentido, ha cuestionado la “urgencia” del decreto de paternidad ya que las medidas que contempla “son para 2022”.

El presidente del PP también se ha referido a los “viernes sociales”. Ha dicho que con ellos el Gobierno pretende “meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos para hacer campaña”. Del mismo modo, ha criticado los correos enviados por el Gabinete de Sánchez a Ministerios y embajadas para hacerle la guerra a la oposición. “Iremos donde haga falta para que no se haga campaña partidista a costa de los españoles”, ha aseverado.

Casado ha pedido unión para derrotar a Sánchez en las elecciones porque si vuelve a ser investido, será Torra el que dirija el Gobierno de la nación, ha asegurado.

Sobre una alianza entre el PP y Cs, confía en que la formación no “vaya a pactar con Sánchez”, aunque ha recordado el “pacto del abrazo”, como se denomina al acuerdo alcanzado en 2016 para formar gobierno entre el PSOE y Cs, así como el acuerdo con Susana Díaz en las penúltimas elecciones de Andalucía. “El problema es que está fichando a gente del PSOE”, ha señalado.

A su juicio, Cs, Vox y el PP están unidos por el respeto “a la Constitución y a la unidad de España”, por lo que podrían formar un gobierno alternativo al del PSOE.

No obstante, ha apelado al voto útil porque, según ha dicho, la Ley D'Hondt en las circunscripciones de menos de 6 escaños exige a los partidos que no están entre los más votados superar ciertas barreras en votos para lograr un escaño. Casado ha dicho que si Cs o Vox no lo logran, esos votos pueden ir a la papelera o servir para favorecer a otras fuerzas como Podemos. “Todos los votos son útiles, pero si tan preocupados estamos con que gobierne Sánchez, hay que aglutinar el voto”, ha manifestado.

Sobre la huelga feminista convocada para este viernes en el que se celebra el Día de la Mujer, Casado ha confirmado que el PP no estará porque el manifiesto de convocatoria es “inasumible” al recoger las ideas de la “izquierda radical”.

Casado ha anunciado, no obstante, que harán actos a título individual de promoción de la mujer. Del mismo modo, ha propuesto subirle la pensión a las madres que han tenido un hijo un 2%.

Sobre su programa de gobierno, contempla bajadas en el IRPF, en el Impuesto de Sociedades y la supresión de otros como el de Sucesiones y Donaciones o el de actos jurídicos documentados.

“No contemplo otra cosa que gobernar. El PP está en condiciones muy positivas”, ha asegurado ante los micrófonos de Carlos Herrera.