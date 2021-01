Carriedo, consejero de Castilla y León: "El Gobierno nos da 128 euros por habitante, cuando la media son 213"

Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda la Junta de Castilla y León, ha sido entrevistado este lunes en 'Herrera en COPE', donde se ha pronunciado sobre el reparto de fondos europeos. Según ha dicho, el uso del dinero de la UE viene para “solucionar los problemas y las transformaciones de nuestra nación, no para que el Gobierno haga con ellos política”. Por eso, ha pedido “transparencia y objetividad en el reparto”.

El consejero se ha opuesto a que el Ejecutivo copie el Plan E de Zapaterocon los nuevos fondos. “Si el Gobierno busca una guía para gasto se equivoca. Si buscara dar colaboración y llevar a cabo transformaciones, sería la vía más adecuada”.

Fernández Carriedo ha criticado el reparto de fondos del Ejecutivo porque su comunidad, que “representa el 18,6% de la supercice de España y el 5,1% de la población, solo va a recibir el 3,3% de los fondos cuando la media de los recursos son 213 euros por habitante, a Castilla y León se nos asigna solo 128 por habitante”.

El consejero ha explicado que Bruselas no se mete en el reparto de los fondos porque solo tiene relaciones con los Gobiernos de los Estados miembro. Pese a ello, ha dicho que “en España los fondos que lleguen no se van a poder gastar si no es contando con las comunidades”, aunque el criterio de reparto es el fijado por el Gobierno.

“Se nos dan menos recursos a las comunidades que tenemos más problemas demográficos. Es no querer abordar el problema de pérdida de población”, ha explicado el consejero.

En cuanto a las medidas restrictivas adoptadas por la Junta para frenar el avance de la pandemia, Fernández Carriedo ha dicho que “la incidencia acumulada sigue creciendo, pero en procentaje menor. Durante los proximos dias son muchas que van a seguir ingresando en los hospitales”, ha advertido.

Por otro lado, el consejero de Economía y Hacienda ha advertido que “el paro está aumentando” en la comunidad “y muchas personas van a perder su puesto de trabajao y su negocio”. Ha estimado que “el conjunto de la economía habrá perdido PIB por encima del 10% y pérdida de empleo por encima del 6%. En 2021 vamos a tener un primer trimestre muy malo, seguramente a partir de entonces iniciemos algunos datos algo mejores, pero en ningún caso nos va a permitir recuperar la perdida del año anterior. Hay que esperar al menos a 2022 para volver al PIB de 2019”.

Por último, el consejero ha pedido al Ejecutivo central la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiero para llegar a un acuerdo sobre el reparto de fondos porque “el Gobierno no solo debiera escucharse a sí mismo” ante una situación sanitaria y económica como la presente, también a las comunidades, ha expresado Carlos Fernández Carriedo.