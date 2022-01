Carmen Sánchez: “Las personas que piensan quitarse la vida sienten vergüenza y no se atreven a pedir ayuda"

La palabra “suicidio” ya no es tan tabú como lo era antes. Cada vez son más personas las que se atreven a hablar de esta realidad que, lamentablemente, afecta a muchas personas.

Una de ellas es Carmen Sánchez Alegre. Su hermano Carlos decidió quitarse la vida hace tres años y ella se derrumbó. Una vez se enteró de la noticia, tanto ella como el resto de su familia comenzaron un camino de aceptación y adaptación a esa realidad. Fruto de eso nace '¿Hablamos del suicidio? Una realidad escondida contada a través de una historia real' en la que la autora cuenta sus experiencias y sentimientos con el objetivo de dar un rayo de esperanza a las personas que están en una situación similar a la que ella atravesó con su hermano Carlos.

Una situación que, como ella misma ha explicado a Carlos Herrera, no se supera. “Perder a un hermano o a cualquier persona en nuestra vida no se supera nunca. Se puede aprender a convivir con ello pero no se supera”.

Y para aprender a convivir con ello, es necesario pasar las fases del duelo. Según Carmen, una de las peores es la culpa. Especialmente en el duelo por suicidio. “Siempre te queda la sensación de que podías haber hecho algo y un montón de preguntas. Además, cuando te empiezas a sentir mejor también sientes culpa”.

Carmen también ha contado que, en muchos casos, se puede prever, aunque no fue su caso. Algo que también la atormenta. “Una de las cosas que más me dolió fue no verlo venir. Hablar de ello es fundamental para poder prevenirlo”.

Hablar de ello es fundamental para afrontar el duelo pero también es importante para prevenir que alguien se quite la vida. “El suicidio es un tema muy tabú y las personas que piensan quitarse la vida sienten vergüenza y no se atreven a pedir ayuda”. Por eso, explica Carmen Sánchez, “no hay que dejar que el dolor y el sufrimiento nos atrape y nos ciegue tanto que sea imposible superarlo”. Antes de llegar a esa situación hay que pedir ayuda a familiares y amigos o a asociaciones dedicadas a la prevención del suicidio como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono gratuito contra el suicidio (024). Porque todo tiene solución si pedimos ayuda.