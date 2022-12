Carmen Machi: “A mi Aida no me ha perseguido ni me ha encasillado es el personaje más fantástico que he hecho”

Carmen, desde los 17 años ya sabía que el teatro era su pasión. Una joven que no le gustaba estudiar y que hacía alguna que otra pella de vez en cuando. Su debut fue interpretando a una novia en “Bodas de Sangre” hasta que alguien se fijó en su talento en “El Mercader de Venecia”, en el año 2000. Desde ese momento, Carmen Machi dejo de ser desconocida y empezó a tener bastante trabajo en la pequeña pantalla en la serie de “Policías” por las mañanas y por la tarde en “7 vidas”. Ahora, estrena su nueva película que no entra dentro de un género, es una mezcla de comedia, drama, acción... Así lo explica ella: “Es una mezcla de todo, que no es algo muy usual porque parece que no combinan bien pero estando bien hecho, la mezcla de géneros combina muy bien”. “Hay un conjunto de acción, drama, comedia, que está muy bien”.

El director de la película, Nacho García Villa es un experto en mezclar géneros, Carmen dice: “Nacho tiene algo muy especial que es que te lleva a la risa y cuando estás con toda la risa te la congela, y luego te la vuelve a sacar”. Ella misma, haciendo alusión a su papel en esta trama, asegura que no volvería 30 años atrás: “Sigo haciendo lo mismo, con la misma intensidad y las mismas ganas que hace 30 años”. “Cuando echas la vista atrás, es curioso porque hay cosas que no volverías a pasar y a la vez la nostalgia es bonita, pero yo me quedo como estoy, que estoy muy contenta”.

Cuando se trata de Carmen, es difícil no preguntarle por su papel en la serie “Aida”, un papel que ha cambiado la vida de la actriz: “Aida fue un impulso muy grande en mi carrera y en mi vida, fue gracias a Nacho”. “Luego metió la mano en el cine y siempre ha contado conmigo”. Aida ha sido un personaje que ha perseguido y perseguirá siempre a Machi, ella explica su paso por la serie “Cuando uno abandona un proyecto tan increíble, no se entiende desde fuera. No hay ninguna razón, simplemente cambias de trabajo y ya está”. “Era mucho tiempo dandole mi vida a Aida y yo necesito hacer personajes diferentes”. “No es que le deba nada Aida, es que Aida para mi es una compañera de viaje que espero que nunca me deje”. Y, siempre estará agradecida por el cariño que tuvo, tiene y seguirá teniendo la serie: “La televisión es flor de un día o de muchos años, pero que generaciones nuevas la reconozcan, la vean y la sigan, es algo asombroso”.